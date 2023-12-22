Дмитрий Черышев возглавил «Шинник». Клуб идет 13-м в Первой лиге
«Шинник» объявил о назначении Дмитрия Черышева главным тренером.
Контракт с 54-летним специалистом рассчитан по схеме 0,5+1 год.
Последним местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома», которую он покинул 23 ноября. Ранее он возглавлял «Нижний Новгород» и «Мордовию».
30 ноября «Шинник» расторг контракт с прежним главным тренером Дмитрием Хомухой. После 20 туров ярославцы занимают в Мелбет Первой лиге 13-е место.
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