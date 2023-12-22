Дмитрий Черышев возглавил «Шинник». Клуб идет 13-м в Первой лиге

Теги Первая лига Шинник Дмитрий Черышев Футбол

«Шинник» объявил о назначении Дмитрия Черышева главным тренером.

Контракт с 54-летним специалистом рассчитан по схеме 0,5+1 год.

Последним местом работы Черышева была андоррская «Санта-Колома», которую он покинул 23 ноября. Ранее он возглавлял «Нижний Новгород» и «Мордовию».

30 ноября «Шинник» расторг контракт с прежним главным тренером Дмитрием Хомухой. После 20 туров ярославцы занимают в Мелбет Первой лиге 13-е место.

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7 комментариев
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Ответ Пикачу82
Вот он яркий представитель отечественной школы тренеров! Где уже только не плавал это кусок ....а и где только не всплывал
3 его клуб. Как-то мало для яркого представителя. У Талалаева за сезон столько. Да и в Испании представители отечественной школы обычно не работают
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Ярославль теперь ждет Дениса!!
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Ответ Давид Agabekyan
3 его клуб. Как-то мало для яркого представителя. У Талалаева за сезон столько. Да и в Испании представители отечественной школы обычно не работают
Ну и что он в этих клубах и в Испании наработал? Кстати я насчитал что это его 8 клуб в качестве главного тренера, ну ладно. Начинай перечислять титулы и заслуги, я уже записываю.
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Ответ Давид Agabekyan
3 его клуб. Как-то мало для яркого представителя. У Талалаева за сезон столько. Да и в Испании представители отечественной школы обычно не работают
Волга, Зенит-м, Иртыш, Мордовия, Нижний Новгород, Санта-Колома, теперь Шинник. Действительно, 3 получается.
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Ответ Alex Miheev
Зачем там нужен этот испанец?
А кто вам нужен?
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