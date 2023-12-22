«Арсенал», «Байер», «Монако», «Порту» и «Сосьедад» выступили против Суперлиги
«Арсенал» и другие европейские клубы выступили против Суперлиги.
Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Арсенал» заявил: «Наша позиция в отношении Суперлиги Европы не изменилась. Мы продолжим играть в турнирах под эгидой УЕФА и работать с дружественными нами европейскими клубами, а также Ассоциацией европейских клубов».
Также против Суперлиги выступили «Монако», «Байер», «Реал Сосьедад», «Порту» и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг.
«Уважение к национальным чемпионатам – актив, который мы ни при каких обстоятельствах не можем потерять. Мы не понимаем футбол как закрытую модель и выступаем за открытый футбол с прямым доступом из национальных лиг и от сезона к сезону», – сказано в заявлении «Сосьедада».
«Ни болельщики, ни подавляющее большинство клубов не хотят еще одного клубного соревнования за пределами национальных лиг и турниров УЕФА. Нынешняя футбольная экосистема под руководством ФИФА и УЕФА хороша и функционирует. Улучшения следует начинать с существующей системы. Так называемая Суперлига также не имеет перспектив из-за отсутствия поддержки со стороны европейских клубов, включая «Байер», – заявил гендиректор леверкузенского клуба Фернандо Карро.
Напомним, что «Арсенал» был в числе 12 клубов-создателей Суперлиги в апреле 2021 года.
Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет
Так Суперлига выглядела бы сейчас…
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Похоже больше на отчаяние со стороны Реала и Барсы, чтобы как-то поправить финансовое состояние.
Выступить против системы можно, но как и большинство революций будут подавлены в самом зародыше без толковой организации.
Второй ляп спонсоры не простят.