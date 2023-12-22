«Арсенал», «Байер», «Монако», «Порту» и «Сосьедад» выступили против Суперлиги

Теги Байер Монако высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига Арсенал Суперлига Европы Футбол

«Арсенал» и другие европейские клубы выступили против Суперлиги.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Арсенал» заявил: «Наша позиция в отношении Суперлиги Европы не изменилась. Мы продолжим играть в турнирах под эгидой УЕФА и работать с дружественными нами европейскими клубами, а также Ассоциацией европейских клубов».

Также против Суперлиги выступили «Монако», «Байер», «Реал Сосьедад», «Порту» и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг.

«Уважение к национальным чемпионатам – актив, который мы ни при каких обстоятельствах не можем потерять. Мы не понимаем футбол как закрытую модель и выступаем за открытый футбол с прямым доступом из национальных лиг и от сезона к сезону», – сказано в заявлении «Сосьедада».

«Ни болельщики, ни подавляющее большинство клубов не хотят еще одного клубного соревнования за пределами национальных лиг и турниров УЕФА. Нынешняя футбольная экосистема под руководством ФИФА и УЕФА хороша и функционирует. Улучшения следует начинать с существующей системы. Так называемая Суперлига также не имеет перспектив из-за отсутствия поддержки со стороны европейских клубов, включая «Байер», – заявил гендиректор леверкузенского клуба Фернандо Карро.

Напомним, что «Арсенал» был в числе 12 клубов-создателей Суперлиги в апреле 2021 года.

Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет

Так Суперлига выглядела бы сейчас…

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24 комментария
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скоро там будут только Реал Мадрид, Барса и Пари НН
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удивительно то, что генспонсор СЛ не озвучивается, программы создания проекта нет, заранее согласованного действия с клубами нет.
Похоже больше на отчаяние со стороны Реала и Барсы, чтобы как-то поправить финансовое состояние.
Выступить против системы можно, но как и большинство революций будут подавлены в самом зародыше без толковой организации.
Второй ляп спонсоры не простят.
+12
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+10
Ответ Martin Naceri
Ну пока гений Перес в суде нагибает УЕФА ))
своей точкой пока сам нагибается
+7
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+6
Ответ Маноло Санчис
Да ладно, как большими деньгами запахнет - самые первые прибегут))
Какие деньги? Ничего ещё не понятно а вы говорите про деньги. Напоминаю уже со следующего сезона будет новый формат ЛЧ. А что у Суперлиги хотя бы есть герб или гимн хотя бы? Ничего же нет.
+6
0
+6
Подожду, что скажет Шинник, а уж потом буду делать выводы
+7
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+4
Очередная победа геостратега Переса
+5
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+4
Ответ QWertY
Кто там на очереди из желающих нагнуть гения Переца?
но Перес же просчитал все за пару шагов вперед...
+4
-1
+3
Ответ Маноло Санчис
Да ладно, как большими деньгами запахнет - самые первые прибегут))
ладно я понимаю остальным европейским клубам бежать за большими деньгами, а английским клубам зачем за ними бежать?
+3
0
+3
Кто там на очереди из желающих нагнуть гения Переца?
+8
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Ответ Маноло Санчис
Ну во-первых, Я ни слова не сказал что у них СЕЙЧАС есть деньги, Я имел ввиду в потенциале. А во-вторых, новый формат ЛЧ, который все восприняли с негативом, наоборот подстегнет эти клубы уйти в Суперлигу.
с чего ты решил, что все восприняли с негативом новую лч. С негативом восприняли лиги и сами футболисты( больше игр, больше нагрузки), клубы наоборот за т.к. больше игр - больше денег, новый формат и есть уступка клубам в противовес проекту суперлиги
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+1
Ответ Tybalt
удивительно то, что генспонсор СЛ не озвучивается, программы создания проекта нет, заранее согласованного действия с клубами нет. Похоже больше на отчаяние со стороны Реала и Барсы, чтобы как-то поправить финансовое состояние. Выступить против системы можно, но как и большинство революций будут подавлены в самом зародыше без толковой организации. Второй ляп спонсоры не простят.
А JP Morgan разве не спонсор?
+1
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кароче ни туда ни сюда с этим Супер Пупер Лига
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Арсенал не выступил против. Они просто сказали, что пока играют в ЛЧ - не будут говорить хорошо про Суперлигу.
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наконец-то топ- клубы высказались
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Ответ alex_bio@list.ru
скоро там будут только Реал Мадрид, Барса и Пари НН
Перес таблетки забыл выпить
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Ответ Denis Spiridenock
ладно я понимаю остальным европейским клубам бежать за большими деньгами, а английским клубам зачем за ними бежать?
Лучше больших денег только очень большие деньги. Пока их не предлагают - клубы АПЛ воротят нос
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