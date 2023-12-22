«Арсенал» и другие европейские клубы выступили против Суперлиги.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

« » заявил: «Наша позиция в отношении не изменилась. Мы продолжим играть в турнирах под эгидой УЕФА и работать с дружественными нами европейскими клубами, а также Ассоциацией европейских клубов».

Также против Суперлиги выступили «Монако», «Байер», « », «Порту» и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг.

«Уважение к национальным чемпионатам – актив, который мы ни при каких обстоятельствах не можем потерять. Мы не понимаем футбол как закрытую модель и выступаем за открытый футбол с прямым доступом из национальных лиг и от сезона к сезону», – сказано в заявлении «Сосьедада».

«Ни болельщики, ни подавляющее большинство клубов не хотят еще одного клубного соревнования за пределами национальных лиг и турниров УЕФА. Нынешняя футбольная экосистема под руководством ФИФА и УЕФА хороша и функционирует. Улучшения следует начинать с существующей системы. Так называемая Суперлига также не имеет перспектив из-за отсутствия поддержки со стороны европейских клубов, включая « », – заявил гендиректор леверкузенского клуба Фернандо Карро.

Напомним, что «Арсенал» был в числе 12 клубов-создателей Суперлиги в апреле 2021 года.

Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет

Так Суперлига выглядела бы сейчас…

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