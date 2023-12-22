Радимов раскритиковал Абаскаля за испанские фразы в новогоднем ролике «Спартака»: «Вы издеваетесь? Он полтора года в России! Чудовищное неуважение»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Гильермо Абаскаля за незнание русского языка.

20 декабря «Спартак» опубликовал новогодний ролик с участием бывших и нынешних игроков клуба, а также с нынешним тренером команды. В видео Абаскаль говорил по-испански, сказав на русском языке только слово «друзья».

«Спартак» выкатил новогодний ролик, и это классно! Действительно красивый и атмосферный ролик, классно что собрали многих легенд в кадре.

Конечно, хотелось бы увидеть там Титова, Тихонова с Аленичевым, ну и Олега Романцева, но тут, подозреваю, не все смогли приехать в момент съемок, обычный организационный момент.

По-настоящему повеселил Филимонов, который отлично исполнил свою роль, хорошая съемка на фоне стадиона, много подготовленных деталей, видно что сделано профессионально. 

Но как это обычно бывает, не может у красно-белых без ложки дегтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Понятно, что без главного тренера в таком ролике невозможно. Но возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь?

Абаскаль полтора года в России! Вы серьезно? Он заходит в кадр под камеры, за соседним стулом сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?

При этом не секрет, что он владеет несколькими языками, то есть вопрос не в том, что у него нет способности к их изучению, захотел бы уж за полтора года выучил бы основы. Суть ситуации в том, что ему это, видимо, просто не надо и никто и не требует. 

По мне так это чудовищное неуважение. Я сам в Испании уже через три месяца давал интервью для местного ТВ. Криво и с ошибками, но давал, а через год разговаривал свободно.

Тот же Спаллетти учил русский язык, мог на нем общаться. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика для болельщиков, можно поднапрячься и заучить три предложения?» – написал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

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13 комментариев
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Спартаковский капитан Промес в общей сложности уже 8 лет в России, но даже коротенькие послематчевые интервью даëт через переводчика. Абаскаль по сравнению с ним полиглот.
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Ответ Красная стрела
Работники ведут себя так, как позволяет работодатель. Если нет пункта про язык, какие вопросы могут быть?
Да вроде Радимов все четко разложил по поводу вопросов. Чисто из уважения хоть наизусть можно было выучить 3 предложения, вот и всё.
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какой же он тупой
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Пример владения русским от Спалетти приведите, пжлста. Заодно Манчини, Адвоката, Славиши как там его, Рангника и всех его помощников, Ивича, и еще с пару десятков, включая парочку своих доморощенных, говорящих на вообще не пойми каком. Но Радимов выбрал Абаскаля. Случайным образом, конечно.
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+4
Ответ hruken
Пример владения русским от Спалетти приведите, пжлста. Заодно Манчини, Адвоката, Славиши как там его, Рангника и всех его помощников, Ивича, и еще с пару десятков, включая парочку своих доморощенных, говорящих на вообще не пойми каком. Но Радимов выбрал Абаскаля. Случайным образом, конечно.
Спаллетти на награждении 2010 года сказал на весь Петровский: "Спасибо моим игрокам". Не знаю, сколько там было знания языка, а сколько заученных непонятных звуков, но факт есть факт. Ударения и интонации все были правильные, звучало естественно.

Понятно, что язык суперсложный, что Абаскаль тут не на всю жизнь. 0 вопросов, надо быть реалистами. Никто от него не требует идеальных причастных оборотов и изящной словесности, но ты просто три фразы заучи фонетически, в чем проблема?
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Господи, уже не знают к чему прицепиться…
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Вот здесь я согласен с Радимовым . Впрочем , а что ещё ожидать от этого испанского фармазона-экспериментатора ? Как раньше говорили - пришёл , одетый во всё коричневое и обо"""" весь праздник .
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Фернандес сколько там в ЦСКА играл? И ещё гражданство получил, а по русски только спасибо / до свидания знает
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Что за испанофобия?
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Ответ Богдан Хабриев
Да вроде Радимов все четко разложил по поводу вопросов. Чисто из уважения хоть наизусть можно было выучить 3 предложения, вот и всё.
В общем-то да
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Ответ Император Плутона
какой же он тупой
Ты ошибаешься, Абаскаль производит впечатление интеллигентного специалиста.
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