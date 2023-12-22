Федерации футбола Италии о Суперлиге: «Намерены защищать национальные чемпионаты и уважать международный календарь»

Теги серия А Италия Федерация футбола Италии Суперлига Европы Футбол

Федерации футбола Италии выступила против Суперлиги.

Суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением»

«После решения Европейского суда Итальянская федерация футбола как член УЕФА и ФИФА подтверждает намерение защищать национальные чемпионаты и защищать общий принцип спортивных заслуг и уважения к международному календарю [матчей].

В этой связи в соответствии с национальным законодательством и международными правилами, а также действуя в интересах итальянского футбола, Итальянская федерация футбола считает, что Суперлига – это проект, несовместимый с этими условиями», – говорится в заявлении.

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5 комментариев
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Так не вопрос. Содержите и инвестируйте тогда в клубы деньги федерации. А то что получается? - инвестировать должны собственники, а деребанить федерации с УЕФА и ФИФА. С какого перепугу?
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Ответ ta-tosha
Так не вопрос. Содержите и инвестируйте тогда в клубы деньги федерации. А то что получается? - инвестировать должны собственники, а деребанить федерации с УЕФА и ФИФА. С какого перепугу?
никак не могу понять почему нац. чемпионаты замешаны в этом, то блокирует, то угрожают. в чем прикол?
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вот она демократия подъехала.
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Ответ RealJon
никак не могу понять почему нац. чемпионаты замешаны в этом, то блокирует, то угрожают. в чем прикол?
Потому что в идеальном раскладе такой турнир как Суперлига должна играться в выходные дни, когда проводятся матчи чемпионатов. Выходные дни самые прибыльные с точки зрения продаж трансляций и рекламы. Не говоря уже об удобстве болельщиков, которым в будние дни намного сложнее найти время для похода на стадион. Национальные лиги бояться, что Суперлига со временем будет претендовать на выходные дни и тогда это всё нанесёт серьезный удар по чемпионатам и маленьким клубам
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