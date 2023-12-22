Федерации футбола Италии о Суперлиге: «Намерены защищать национальные чемпионаты и уважать международный календарь»

Федерации футбола Италии выступила против Суперлиги.

Суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением»

«После решения Европейского суда Итальянская федерация футбола как член УЕФА и ФИФА подтверждает намерение защищать национальные чемпионаты и защищать общий принцип спортивных заслуг и уважения к международному календарю [матчей].

В этой связи в соответствии с национальным законодательством и международными правилами, а также действуя в интересах итальянского футбола, Итальянская федерация футбола считает, что Суперлига – это проект, несовместимый с этими условиями», – говорится в заявлении.

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