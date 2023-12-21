Индзаги об 1:2 от «Болоньи»: «Интер» разочарован. Мы выигрывали Кубок два года подряд и заслуживали победы сегодня»

Симоне Индзаги оценил поражение от «Болоньи» (1:2) в 1/8 финала Кубка Италии.

«Мы разочарованы, ведь мы выигрывали два года подряд и заслуживали победы сегодня, тем более по такой игре. Но это футбол.

У нас были проблемы только в последние 15 минут дополнительного времени. Мы не привыкли терять преимущество в счете, тем досаднее поражение после такой хорошей игры на протяжении более 90 минут. Ребята хотели выйти в четвертьфинал так же, как и болельщики», – сказал главный тренер « ».

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