Клопп о 5:1 с «Вест Хэмом»: «Ребята усердно работали, но в то же время получали удовольствие от веселого футбола в отдельные моменты. Это приятно видеть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Вест Хэмом».

Мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 5:1 в 1/4 финала Кубка английской лиги.

«[Мне понравились] игра, список авторов голов, результат и индивидуальные действия, которые в совокупности образовывают командную игру на поле.

Мы смело действовали при выборе позиций, наша игра на подборах была исключительной. Это было очень, очень хорошее выступление от начала до конца.

Впереди много матчей, и ребята уже много играли, это тяжело для всех нас. Это был матч, в котором обеим командам нужна была победа, так будет и в субботу, и все время. Вот почему было приятно сыграть так, как сегодня.

Ребятам очень нравилось играть, они усердно работали, но в то же время получали удовольствие от веселого футбола в отдельные моменты. Это приятно видеть», – сказал .

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