Клопп о 5:1 с «Вест Хэмом»: «Ребята усердно работали, но в то же время получали удовольствие от веселого футбола в отдельные моменты. Это приятно видеть»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Вест Хэмом».

Мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 5:1 в 1/4 финала Кубка английской лиги. 

«[Мне понравились] игра, список авторов голов, результат и индивидуальные действия, которые в совокупности образовывают командную игру на поле.

Мы смело действовали при выборе позиций, наша игра на подборах была исключительной. Это было очень, очень хорошее выступление от начала до конца.

Впереди много матчей, и ребята уже много играли, это тяжело для всех нас. Это был матч, в котором обеим командам нужна была победа, так будет и в субботу, и все время. Вот почему было приятно сыграть так, как сегодня. 

Ребятам очень нравилось играть, они усердно работали, но в то же время получали удовольствие от веселого футбола в отдельные моменты. Это приятно видеть», – сказал Клопп.

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3 комментария
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Наверное, это была одна из лучших, если не лучшая игра Ливерпуля в этом сезоне.

Эллиот, выйдя справа вместо Салаха, постоянно снабжал пасами забеги Гомеса и открывания Сзабослая. Такая не эгоистичная игра очень сильно расшатала оборону Вест Хэма - Сзабо забил, а Гомес носился весь матч, как ошпаренный и мог забить сам пару раз.

Да, Салаха просто так не посадишь на лавку в одном из самых важных матчей сезона (след против Арсенала), но Элиот справа в атаке добавляет очень много опций креатива, к которому противники могут быть не готовы.
+2
0
+2
Наколотили, так наколотили молоткам)
Спасибо, что не МЮ
+1
0
+1
Ответ А.В. Бубнов
Наколотили, так наколотили молоткам) Спасибо, что не МЮ
Ты заходи, если што
0
0
0
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