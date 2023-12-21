Хавбек «Бреста» Думбия оформил покер в 1-м тайме матча с «Лорьяном». Он забил 4 гола за 26 минут

Теги ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Лорьян рекорды Брест Камори Думбия Футбол

Форвард «Бреста» Камори Думбия оформил покер за 26 минут.

20-летний полузащитник забил 4 гола в 1-м тайме матча с «Лорьяном» (4:0) в 17-м туре Лиги 1 – Думбия отличился на 22-й, 25-й и 29-й минуте, а также на 3-й добавленной к тайму минуте.

За последние 60 лет оформить покер в Лиге 1 в 1-м тайме удалось лишь Эдинсону Кавани – он сделал это в 2016 году в составе «ПСЖ».

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4 комментария
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Брест крут в этом сезоне. Уверенно идут в четверке в лиге.
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так форвард или хавбек? немаловажно.
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Помню как один игрок жаловался на футболиста из команды соперника после его Хет-трика. Мол, он забил бы нам сегодня, даже если бы ударил с огорода моей бабушки.
Подобный день был у Думбия сегодня. ))
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