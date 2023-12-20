После массовой драки в матче 2-й лиги Турции 5 игроков получили красные. Фанаты забрасывали поле разными предметами, полиции пришлось вмешаться

Массовая драка между игроками произошла в матче 2-го дивизиона чемпионата Турции.

Инцидент произошел во время матча « » и «Диярбакырспора» в рамках 18-го тура 2-й лиги Турции.

При счете 2:0 в пользу «Диярбакырспора» игрок гостей Буньямин Гезер, забивший второй гол, повздорил с игроком « » Чагатаем Йылмазам.

После того, как Йылмаз получил красную карточку, между игроками команд завязалась драка, в которую пришлось вмешиваться полиции. Во время потасовки болельщики бросали с трибун на поле различные предметы.

В общей сложности красные карточки по итогам инцидента получили три футболиста «Диярбакырспора» и два игрока «Бурсаспора». Также сообщается, что игроки «Бурсаспора» погнались за игроком «Диярбакырспора», когда тот попытался убежать в раздевалку.

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