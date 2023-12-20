После массовой драки в матче 2-й лиги Турции 5 игроков получили красные. Фанаты забрасывали поле разными предметами, полиции пришлось вмешаться
Массовая драка между игроками произошла в матче 2-го дивизиона чемпионата Турции.
Инцидент произошел во время матча «Бурсаспора» и «Диярбакырспора» в рамках 18-го тура 2-й лиги Турции.
При счете 2:0 в пользу «Диярбакырспора» игрок гостей Буньямин Гезер, забивший второй гол, повздорил с игроком «Бурсаспора» Чагатаем Йылмазам.
После того, как Йылмаз получил красную карточку, между игроками команд завязалась драка, в которую пришлось вмешиваться полиции. Во время потасовки болельщики бросали с трибун на поле различные предметы.
В общей сложности красные карточки по итогам инцидента получили три футболиста «Диярбакырспора» и два игрока «Бурсаспора». Также сообщается, что игроки «Бурсаспора» погнались за игроком «Диярбакырспора», когда тот попытался убежать в раздевалку.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Полный респект туркам - цивилизованные люди !
Сделали выводы и на этот раз никто судью не тронул !
Пока )