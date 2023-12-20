После массовой драки в матче 2-й лиги Турции 5 игроков получили красные. Фанаты забрасывали поле разными предметами, полиции пришлось вмешаться

Теги Бурсаспор высшая лига Турция дисквалификации происшествия судьи Диярбакырспор Д2 Турция Буньямин Гезер Футбол

Массовая драка между игроками произошла в матче 2-го дивизиона чемпионата Турции.

Инцидент произошел во время матча «Бурсаспора» и «Диярбакырспора» в рамках 18-го тура 2-й лиги Турции.

При счете 2:0 в пользу «Диярбакырспора» игрок гостей Буньямин Гезер, забивший второй гол, повздорил с игроком «Бурсаспора» Чагатаем Йылмазам.

После того, как Йылмаз получил красную карточку, между игроками команд завязалась драка, в которую пришлось вмешиваться полиции. Во время потасовки болельщики бросали с трибун на поле различные предметы.

В общей сложности красные карточки по итогам инцидента получили три футболиста «Диярбакырспора» и два игрока «Бурсаспора». Также сообщается, что игроки «Бурсаспора» погнались за игроком «Диярбакырспора», когда тот попытался убежать в раздевалку.

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12 комментариев
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Так стоп, в Турции же Фан Айди. Откуда тогда всё это?
+6
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Что-то почти каждый день в турецком футболе какие-то разборки жесткие
+4
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+4
Tyрки в дyрке.
+4
-1
+3
Бурсаспор, между прочим, недавно чемпионом был.
+3
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У них там какой-то челлендж?)
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Какая то дичь происходит в Турции))
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в турецком футболе разверглись врата футбольного ада
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Сатурн – ЦСКА никто не переплюнет
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вот так надо было с беришей
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Ответ Vićtor Diaź
Что-то почти каждый день в турецком футболе какие-то разборки жесткие
Напротив !
Полный респект туркам - цивилизованные люди !
Сделали выводы и на этот раз никто судью не тронул !
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Ответ Leon Petov
Так стоп, в Турции же Фан Айди. Откуда тогда всё это?
Ну так не боевыми же !
Пока )
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