На Sports.ru вышло интервью врача ЦСКА Безуглова: про аппарат как у «Барсы» и образование по физиологии, которое получают даже игроки основы
Эдуард Безуглов в интервью Sports.ru рассказал о переменах в ЦСКА.
На Sports.ru вышло интервью главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова, из которого вы узнаете о больших переменах в клубе:
– у ЦСКА появится аппарат как у «Барселоны», который поможет отбирать детей без учета даты рождения. Централизованно в России такое не делается,
– ЦСКА запустит филиалы академии в Московской области, в которых смогут заниматься самые маленькие (для дальнейшего перехода в главную академию или другие школы),
– ЦСКА ввел ввел обязательное образование по физиологии для многих сотрудников – учатся и игроки основы,
– в 2024-м на базе ЦСКА откроется медицинский центр, в которой будет лечиться не только основа, но и молодежка и даже старшие возраста академии.
Революция ЦСКА, о которой еще никто не знает: отбор в академию по скелетному возрасту (а не паспорту) и образование даже для игроков
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Фото аппарата и Бабаева рядом обязательно, иначе болелы армейцев не поверят. Как там - пока не увижу фото с Бабаевым, не поверю