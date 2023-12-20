На Sports.ru вышло интервью врача ЦСКА Безуглова: про аппарат как у «Барсы» и образование по физиологии, которое получают даже игроки основы

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Sports.ru детский футбол Эдуард Безуглов Здоровье Футбол

Эдуард Безуглов в интервью Sports.ru рассказал о переменах в ЦСКА.

На Sports.ru вышло интервью главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова, из которого вы узнаете о больших переменах в клубе:

–  у ЦСКА появится аппарат как у «Барселоны», который поможет отбирать детей без учета даты рождения. Централизованно в России такое не делается,

– ЦСКА запустит филиалы академии в Московской области, в которых смогут заниматься самые маленькие (для дальнейшего перехода в главную академию или другие школы),

– ЦСКА ввел ввел обязательное образование по физиологии для многих сотрудников – учатся и игроки основы,

– в 2024-м на базе ЦСКА откроется медицинский центр, в которой будет лечиться не только основа, но и молодежка и даже старшие возраста академии.

Революция ЦСКА, о которой еще никто не знает: отбор в академию по скелетному возрасту (а не паспорту) и образование даже для игроков

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2 комментария
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– у ЦСКА появится аппарат как у «Барселоны», который поможет отбирать детей без учета даты рождения. Централизованно в России такое не делается

Фото аппарата и Бабаева рядом обязательно, иначе болелы армейцев не поверят. Как там - пока не увижу фото с Бабаевым, не поверю
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Ответ Владимир Зюгаев
– у ЦСКА появится аппарат как у «Барселоны», который поможет отбирать детей без учета даты рождения. Централизованно в России такое не делается Фото аппарата и Бабаева рядом обязательно, иначе болелы армейцев не поверят. Как там - пока не увижу фото с Бабаевым, не поверю
Главное, чтобы не рычаг.
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