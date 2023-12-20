Элмаз переходит в «РБ Лейпциг» из «Наполи» за 25 млн евро. Личный контракт согласован
Элиф Элмаз переходит из «Наполи» в «РБ Лейпциг».
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что немецкий клуб предложил за центрального полузащитника 25 миллионов евро.
Элмаз открыт к переходу, так как в 2024 году хочет получить новый опыт. «Лейпциг» уже договорился с Элифом об условиях личного контракта, а переговоры с «Наполи» вышли на завершающую стадию. Скоро сделка будет закрыта.
В этом сезоне у 24-летнего полузащитника 2 гола за 477 минут в 16 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Полную статистику игрока сборной Северной Македонии можно найти здесь.
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Если Зелински уйдёт, он мог бы его заменить.
Заиграет он в РБ? Может да, а может и нет. Нет никаких гарантий. Стабильности у игрока нет, но есть тяжелый характер.