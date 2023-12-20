Элмаз переходит в «РБ Лейпциг» из «Наполи» за 25 млн евро. Личный контракт согласован

Элиф Элмаз переходит из «Наполи» в «РБ Лейпциг».

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что немецкий клуб предложил за центрального полузащитника 25 миллионов евро.

Элмаз открыт к переходу, так как в 2024 году хочет получить новый опыт. « » уже договорился с об условиях личного контракта, а переговоры с « » вышли на завершающую стадию. Скоро сделка будет закрыта.

В этом сезоне у 24-летнего полузащитника 2 гола за 477 минут в 16 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Полную статистику игрока сборной Северной Македонии можно найти здесь.

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