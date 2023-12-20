Симеоне о 3:3 с «Хетафе»: «Все пошло насмарку после удаления Савича. Тем не менее «Атлетико» все время вел в счете»

Диего Симеоне оценил ничью с «Хетафе» (3:3) в Ла Лиге.

«Мы проводили четвертый матч с интервалом в три дня, большую часть встречи играли в меньшинстве, поэтому ребята приложили огромные усилия.

Мы знали, что матч будет тяжелым, трудным. В равных составах мы довольно хорошо контролировали игру. Потом стало труднее, хотя мы все еще имели преимущество. К тому же пришлось вынужденно менять Маркоса [Льоренте].

Мы надеялись на Мемфиса [Депая] в этом матче, и он прибавлял по ходу игры. Но все пошло насмарку после решения судьи удалить – нам пришлось поменять план и перейти на схему 5-3-1 (вместо Депая на 40-й минуте вышел Аспиликуэта – прим. Sports.ru).

Тем не менее мы все время вели в счете. Но в концовке соперник усилил натиск, начал создавать моменты, использовать кроссы – у них высокие игроки – и, пожалуй, заслужил ничью», – сказал главный тренер « ».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре