Симеоне о 3:3 с «Хетафе»: «Все пошло насмарку после удаления Савича. Тем не менее «Атлетико» все время вел в счете»

Теги Хетафе Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Стефан Савич Футбол

Диего Симеоне оценил ничью с «Хетафе» (3:3) в Ла Лиге.

«Мы проводили четвертый матч с интервалом в три дня, большую часть встречи играли в меньшинстве, поэтому ребята приложили огромные усилия.

Мы знали, что матч будет тяжелым, трудным. В равных составах мы довольно хорошо контролировали игру. Потом стало труднее, хотя мы все еще имели преимущество. К тому же пришлось вынужденно менять Маркоса [Льоренте].

Мы надеялись на Мемфиса [Депая] в этом матче, и он прибавлял по ходу игры. Но все пошло насмарку после решения судьи удалить Савича – нам пришлось поменять план и перейти на схему 5-3-1 (вместо Депая на 40-й минуте вышел Аспиликуэта – прим. Sports.ru).

Тем не менее мы все время вели в счете. Но в концовке соперник усилил натиск, начал создавать моменты, использовать кроссы – у них высокие игроки – и, пожалуй, заслужил ничью», – сказал главный тренер «Атлетико».

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2 комментария
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Одно дело удаляться на 89й минуте при минимальном ведении в счете, срывая выход соперника 1 на 1 (как тоже вчера в матче Валенсии и Райо Валекано), и совсем другое в 1м тайме. И такое помутнение у Савича на впервые
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