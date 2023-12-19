«Ноттингем Форест» уволил Купера с поста главного тренера. Клуб идет 17-м в АПЛ
«Ноттингем Форест» уволил главного тренера.
44-летний Стив Купер был отправлен в отставку. Валлийский специалист занимал этот пост в течение двух лет.
В 6 последних матчах «Ноттингем Форест» потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.
«Лесники» занимают 17-е место в таблице АПЛ после 17 матчей, опережая зону вылета на 5 очков.
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Состав на середину таблицы, а они как боролись за выживание в прошлом сезоне, так и продолжают в этом