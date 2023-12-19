«Ноттингем Форест» уволил Купера с поста главного тренера. Клуб идет 17-м в АПЛ

Теги премьер-лига Англия отставки Ноттингем Форест Стив Купер Футбол

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера.

44-летний Стив Купер был отправлен в отставку. Валлийский специалист занимал этот пост в течение двух лет.

В 6 последних матчах «Ноттингем Форест» потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.

«Лесники» занимают 17-е место в таблице АПЛ после 17 матчей, опережая зону вылета на 5 очков.

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11 комментариев
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Ответ Serge Vendino
Глупо
Нет
Состав на середину таблицы, а они как боролись за выживание в прошлом сезоне, так и продолжают в этом
+8
-1
+7
Не удивлюсь, если найдут своего Эмери, а тот выдаст невероятные результаты с их дровосеками.
+5
-1
+4
ну давно пора было, состав на умение контролировать мяч, а не играть на контратаках и к исходу часа игры уже менять лидеров на сброд, вроде Криса Вуда
+3
0
+3
Мне будет не хватать этого вечного будто с похмелья выражения лица Купера 🥲
+3
0
+3
Ответ Акира_1
Не удивлюсь, если найдут своего Эмери, а тот выдаст невероятные результаты с их дровосеками.
Они Нуну Эшпириту Санту собираются назначить
+2
0
+2
Глупо
+3
-2
+1
Шериф им нужен)
0
0
0
ЕвроСпорт сообщает о предстоящем приходе Святого духа - Эшпириту Санту сватают в клуб. Вроде бы и Аль-Иттихад неплохо выступает, но Лесники готовы перебить
0
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Нуну вполне сможет вытащить Форест ближе к середине таблицы, где они и должны быть в общем-то.
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Ответ Швепс
Нет Состав на середину таблицы, а они как боролись за выживание в прошлом сезоне, так и продолжают в этом
Проблема в том, что у большинства команд АПЛ составы на середину таблицы.
0
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Ответ S. A.
Они Нуну Эшпириту Санту собираются назначить
тогда максимум 13 место
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