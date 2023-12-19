«Ноттингем Форест» уволил Купера с поста главного тренера. Клуб идет 17-м в АПЛ

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера.

44-летний был отправлен в отставку. Валлийский специалист занимал этот пост в течение двух лет.

В 6 последних матчах « » потерпел 5 поражений и 1 раз сыграл вничью.

«Лесники» занимают 17-е место в таблице АПЛ после 17 матчей, опережая зону вылета на 5 очков.

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