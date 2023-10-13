Вингер «Оренбурга» Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре

Аргентинец Брайан Мансилья стал Winline лучшим игроком РПЛ в сентябре.

«Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего «Оренбурга»

Эксперты «Матч Премьер» и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между и . Болельщики же отдали предпочтение Матвею Сафонову.

Так как совпадений не случилось, по правилам голосования лучшим признан тот, кого выбрали легенды РПЛ. Поздравляем Брайана 🎉», – сказано в заявлении лиги.

Вингер « » за 4 матча забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений доступна здесь.

На приз также претендовал из «Крыльяв».

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