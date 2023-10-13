Вингер «Оренбурга» Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре
Аргентинец Брайан Мансилья стал Winline лучшим игроком РПЛ в сентябре.
«Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего «Оренбурга»
Эксперты «Матч Премьер» и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между Амаром Рахмановичем и Эдгаром Севикяном. Болельщики же отдали предпочтение Матвею Сафонову.
Так как совпадений не случилось, по правилам голосования лучшим признан тот, кого выбрали легенды РПЛ. Поздравляем Брайана 🎉», – сказано в заявлении лиги.
Вингер «Оренбурга» за 4 матча забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений Мансильи доступна здесь.
На приз также претендовал Никита Салтыков из «Крыльяв».
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