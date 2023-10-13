Вингер «Оренбурга» Мансилья – лучший игрок РПЛ в сентябре

Теги премьер-лига Россия рейтинги Оренбург Брайан Мансилья Амар Рахманович Матвей Сафонов Эдгар Севикян Никита Салтыков Футбол

Аргентинец Брайан Мансилья стал Winline лучшим игроком РПЛ в сентябре.

«Легенды РПЛ в основном выбирали разных кандидатов, но с небольшим преимуществом назвали лучшим нападающего «Оренбурга»

Эксперты «Матч Премьер» и вовсе не смогли выявить одного победителя и разделили голоса между Амаром Рахмановичем и Эдгаром Севикяном. Болельщики же отдали предпочтение Матвею Сафонову.

Так как совпадений не случилось, по правилам голосования лучшим признан тот, кого выбрали легенды РПЛ. Поздравляем Брайана 🎉», – сказано в заявлении лиги.

Вингер «Оренбурга» за 4 матча забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Подробная статистика выступлений Мансильи доступна здесь.

На приз также претендовал Никита Салтыков из «Крыльяв».

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5 комментариев

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Roman
Недооценный игрок. Выжигает свой фланг, что мама не горюй. И самая отличительная его черта - что он никогда не сачкует, всегда бьётся до конца и пашет в защите больше других латиносов. Так что Брайн заслужил однозначно!
+13
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Игорь Мирный
заслужил!
+7
-1
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Дмитрий Агалаков
Искренние поздравления Мансилье. Это его первая более-менее серьёзная индивидуальная награда. Успехов и классных матчей Брайану в дальнейшем.
+3
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kokakoka
Всегда радуюсь, когда в таких номинациях побеждают игроки маленьких клубов
+1
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Алексей Васильев
"Из Крыльяв", проверить сложно что пишите?
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