Адейеми выбыл на несколько недель из-за травмы голеностопа. Хавбек «Боруссии» получил повреждение в матче с «ПСЖ»

Карим Адейеми выбыл на несколько недель из-за травмы.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

Как сообщает пресс-служба клуба, у Адейеми диагностирован частичный разрыв связок голеностопа. Ожидается, что восстановление займет несколько недель.

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