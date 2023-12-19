Адейеми выбыл на несколько недель из-за травмы голеностопа. Хавбек «Боруссии» получил повреждение в матче с «ПСЖ»
Карим Адейеми выбыл на несколько недель из-за травмы.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).
Как сообщает пресс-служба клуба, у Адейеми диагностирован частичный разрыв связок голеностопа. Ожидается, что восстановление займет несколько недель.
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