Семак об интересе к Гарре из «Крыльев»: «Столько всего говорят – это весело. Любого игрока и информацию пытаются привязать к «Зениту»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия Бенхамин Гарре Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Бенхамину Гарре.

– В последние дни появлялась информация очередная в отношении «Зенита» и «Крыльев» по поводу футболиста Гарре, которым якобы вы интересуетесь. Как вам этот футболист? Многие называют его очень перспективным и талантливым. Насколько он может оказаться когда-нибудь в «Зените»?

– Игрок талантливый. Насколько может он оказаться или нет, слухи не комментируем абсолютно.

Столько всего говорят, что это всегда весело, когда любой игрок и любая информация, которая вспыхивает, ее пытаются привязать к «Зениту» в том или ином аспекте.

Поэтому здесь комментариев абсолютно нет. Мы готовимся к игре. Что касается тех слухов, достаточно странно, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

1 комментарий

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