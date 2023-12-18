«Анчелотти сказал: «Если мы забили 3 гола за тайм, «Ливерпуль» тоже может». Так и получилось». Стам о финале ЛЧ в Стамбуле

Теги Милан Карло Анчелотти Ливерпуль Яп Стам премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Яп Стам поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-2005.

В финальном матче Лиги чемпионов-2004/05 встретились «Милан» и «Ливерпуль». Английский клуб выиграл трофей, отыгравшись со счета 0:3 после первого тайма и одержав победу в серии пенальти.

«Мы не подходили к матчу с мыслями, что «Ливерпуль» слабее нас или хуже играет. Подход к игре был максимально профессиональным. Все наши игроки прекрасно понимали, что может произойти в футболе.

Молодой игрок мог посмотреть составы и сказать: «Да, мы их обыграем». Но опытный футболист, поигравший не один год на топ-уровне, никогда не будет недооценивать соперника. И у нас на собраниях с тренером Карло Анчелотти никогда не было подобного отношения.

Меня очень расстраивают разговоры, что мы уже праздновали победу в перерыве. Вы можете себе представить, чтобы игроки такого уровня заходили в раздевалку с мыслями, что все, можно отмечать – даже при счете 3:0? Об этом много говорили, но на самом деле такого не было.

Анчелотти сказал в раздевалке: «Если мы забили 3 гола за 45 минут, наш соперник тоже может сделать это. Так что мы должны продолжать в том же духе, играть во всю силу, не дать им забить. Если они забьют один, то вернут себе уверенность».

В итоге так все и получилось. Вся наша организованность улетучилась, началась неразбериха. А «Ливерпуль» забил трижды за шесть минут», – сказал бывший защитник «Милана».

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42 комментария
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Ответ bel01
Комментарий Маслаченко, который в конце первого тайма при счёте 0:3 сказал, что всё в этом матче ещё впереди, был тоже шедевральным. Сделал игру ещё ярче.
Маслаченко сказал, что если вы сейчас уйдете спать, то вы ничего не понимаете в футболе. Я поверил деду, и не пожалел ни секунды. Лучший финал ЛЧ в истории.
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-2
+85
Комментарий Маслаченко, который в конце первого тайма при счёте 0:3 сказал, что всё в этом матче ещё впереди, был тоже шедевральным. Сделал игру ещё ярче.
+61
-1
+60
Финал на порядок круче, чем Бавария - МЮ в 1999-м
+26
-5
+21
Ответ igls54
Финал на порядок круче, чем Бавария - МЮ в 1999-м
В финале Бавария - МЮ могучее только доп время, имхо
+9
-1
+8
Ответ waleri
Спросите об этом лучше у Шевченко при случае, вот кому точно есть, что вспомнить про ту игру)))
Как тот удар в упор Дудек отбил, я до сих пор не понимаю. Дудек с Шевченко тоже, я думаю))
+6
0
+6
Спросите об этом лучше у Шевченко при случае, вот кому точно есть, что вспомнить про ту игру)))
+6
-1
+5
Ответ igls54
Финал на порядок круче, чем Бавария - МЮ в 1999-м
Каждому фанату круче финал с своим клубом
+6
-2
+4
Ответ МистерБлин
Маслаченко перлы выдавал будь здоров. Про пежонов, или про хорошее настроение в это бездарное время....Красавец был конечно, что там говорить.
Пежоны это владельцы Пежо?
+7
-3
+4
Вот это один из величайших футбольных матчей в истории футбола, если не самый великий! Камбэк здорового человека, а не то, что случилось в столице Каталонии в марте 2017 г.!
+5
-2
+3
Победы английских клубов в ЛЧ, как правило, довольно драматичны и валидольны(МЮ 99, Ливерпуль 2005, Челси 2012). Но и запоминаются навсегда.
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Ответ bel01
Комментарий Маслаченко, который в конце первого тайма при счёте 0:3 сказал, что всё в этом матче ещё впереди, был тоже шедевральным. Сделал игру ещё ярче.
Маслаченко перлы выдавал будь здоров. Про пежонов, или про хорошее настроение в это бездарное время....Красавец был конечно, что там говорить.
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Ответ Роман Нестеров
Финал н о чём.
Быть невеждой, не разбираться в футболе - это не кринж. А вот выпячивать эти свои качества в комментах к посту о таком финале - тоже уже не кринж. Это вообще ######.
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Играющий Милан против сражающегося Ливерпуля (с)
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В той ЛЧ я с самого начала поддерживал Ливерпуль. Слабо помню групповой этап, но последний матч против Олимпиакоса, которому кровь из носа надо было забивать три гола, запомнился, особенно пушечный удар Джеррарда и возглас комментатора "You’re beauty!". Наверное, это значит что-то типа "Красавчик"))).
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помню этот вечер, мне было 12 и везде у меня был плакат Джеррарда, слёзы текли рекой после победы😭
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До сих пор не понимаю как Дудек в конце потянул два удара Шевы головой и добивание.Дудек судя по воспоминаниям то же.)
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просто Шевченко железобетон четвертый не забил, забил сразу ливер, и началось все в обратную сторону, а это уже чистой воды психология, одни на удержание, другим нечего терять и укатали милан.короче, не вечер Шевченко, вечер Джерарда как оказалось)
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Ответ igls54
Финал на порядок круче, чем Бавария - МЮ в 1999-м
в матче МЮ - Бавария было 2 минуты, а 90 можно было спокойно выкидывать. футбол был скучный, одни не могли, другие не хотели
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Ответ igls54
Финал на порядок круче, чем Бавария - МЮ в 1999-м
Да нет уж, там была песня на 90+, а тут как-то было плавно, если бы комментировал условный Неценко так бы и засыпали сидели, но за Ливерпуль хотелось тогда поболеть, хотя всегда поддерживал Серию А, как-то Маслаченко заразил азартом).
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Ответ Я люблю картошку
Победы английских клубов в ЛЧ, как правило, довольно драматичны и валидольны(МЮ 99, Ливерпуль 2005, Челси 2012). Но и запоминаются навсегда.
Сити 2023 спокойная, совсем не драматичная победа.
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Ответ riverman1980
Больше всех жаль Креспо. У человека украли его личный триумф.
Ага, остальные игроки либо уже были, либо в 2007 стали победителями ЛЧ, а он так и не выиграл
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Поверил и пошёл проверять (смотреть)
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Я в детстве так же почему-то думал про камбэки. Раз одна команда забила 3, то и другая может.
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Я смотрел тот матч, это было нечто. Дудек тогда принес победу красным
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Даа, в том финале Ливерпуль унижали весь матч, Милан просто доминировал весь матч, прям лучшая игра Милана в том турнире была, особенно в первом тайме, кроме тех злосчастных 7 минут во втором.
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Да после 1 тайма вышла другая команда
Как будто уже шампанское пили в перерыве
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Вот просто интересно, что за дерево тут минусует всех подряд? Люди собрались, улыбнулись, вспоминают детство/молодость, всем в радость... И у каждого минусок от этого недоваренного пельменя
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Больше всех жаль Креспо. У человека украли его личный триумф.
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эти слова делают этот финал только ценнее
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Помню был последний звонок,11 класс,и я не дожил до матча) утром по НТВ узнал(интернета тогда не было в моих краях) результат)
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