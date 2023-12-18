«Анчелотти сказал: «Если мы забили 3 гола за тайм, «Ливерпуль» тоже может». Так и получилось». Стам о финале ЛЧ в Стамбуле

Яп Стам поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-2005.

В финальном матче Лиги чемпионов-2004/05 встретились «Милан» и «Ливерпуль». Английский клуб выиграл трофей, отыгравшись со счета 0:3 после первого тайма и одержав победу в серии пенальти.

«Мы не подходили к матчу с мыслями, что «Ливерпуль» слабее нас или хуже играет. Подход к игре был максимально профессиональным. Все наши игроки прекрасно понимали, что может произойти в футболе.

Молодой игрок мог посмотреть составы и сказать: «Да, мы их обыграем». Но опытный футболист, поигравший не один год на топ-уровне, никогда не будет недооценивать соперника. И у нас на собраниях с тренером никогда не было подобного отношения.

Меня очень расстраивают разговоры, что мы уже праздновали победу в перерыве. Вы можете себе представить, чтобы игроки такого уровня заходили в раздевалку с мыслями, что все, можно отмечать – даже при счете 3:0? Об этом много говорили, но на самом деле такого не было.

Анчелотти сказал в раздевалке: «Если мы забили 3 гола за 45 минут, наш соперник тоже может сделать это. Так что мы должны продолжать в том же духе, играть во всю силу, не дать им забить. Если они забьют один, то вернут себе уверенность».

В итоге так все и получилось. Вся наша организованность улетучилась, началась неразбериха. А « » забил трижды за шесть минут», – сказал бывший защитник « ».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре