Пловец Минаков: «Я Дзюбу частенько хейтил. А сейчас в «Зените» очень много легионеров, даже грустинка нападает. Хочется и на отечественный футбол посмотреть»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Минаков Чемпионат.com Футбол

Андрей Минаков высказался об Артеме Дзюбе и «Зените».

«Я болел, болею и буду болеть за «Зенит». Это все-таки клуб с берегов Невы, на которых я вырос. На самом деле, раньше следил более активно, так как за «Зенит» выступал знакомый – бразилец Малком. Когда он уехал, я понял, что особо никого из новеньких-то и не знаю.

Я все равно поддерживаю наш клуб, тут вообще никаких вопросов. Просто я вырос на том «Зените», в котором играли Данни, Халк, Ломбертс, Кришито, Паредес, Шатов, Кокорин. Ну и тот же Артем Дзюба.

Кто бы как его ни хейтил, признаюсь, что даже я его частенько хейтил (смеется), нельзя отрицать, что Дзюба один из лучших бомбардиров нашего клуба.

А сейчас в клубе стало очень много легионеров. Даже грустинка нападает. Хочется все-таки и на наш отечественный футбол посмотреть», — сказал пловец.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это правда. В зените нет российских игроков уровня Касьеры, Вендела, Клаудиньо, Сантоса, Бариоса. Раньше были крепкие игроки сборной. Аршавин, Зырянов, Денисов, Погребняк, Анюков. Последние крепкие игроки Дзюба, Кузяев ушли, замены им нет. Караваев, Мостовой это игроки ниже уровнем чем иностранцы
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий