Пловец Минаков: «Я Дзюбу частенько хейтил. А сейчас в «Зените» очень много легионеров, даже грустинка нападает. Хочется и на отечественный футбол посмотреть»

Андрей Минаков высказался об Артеме Дзюбе и «Зените».

«Я болел, болею и буду болеть за « ». Это все-таки клуб с берегов Невы, на которых я вырос. На самом деле, раньше следил более активно, так как за «Зенит» выступал знакомый – бразилец Малком. Когда он уехал, я понял, что особо никого из новеньких-то и не знаю.

Я все равно поддерживаю наш клуб, тут вообще никаких вопросов. Просто я вырос на том «Зените», в котором играли Данни, Халк, Ломбертс, Кришито, Паредес, Шатов, Кокорин. Ну и тот же .

Кто бы как его ни хейтил, признаюсь, что даже я его частенько хейтил (смеется), нельзя отрицать, что Дзюба один из лучших бомбардиров нашего клуба.

А сейчас в клубе стало очень много легионеров. Даже грустинка нападает. Хочется все-таки и на наш отечественный футбол посмотреть», — сказал пловец.

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