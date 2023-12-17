У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах. Команда тен Хага не забила в 3-й игре подряд

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Серия «Манчестер Юнайтед» без побед продлилась до трех матчей.

Команда тренера Эрика тен Хага сыграла вничью в игре 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

Манкунианский клуб не победил в третьем матче подряд. Ранее команда уступила «Борнмуту» (0:3) в АПЛ и «Баварии» (0:1) – в Лиге чемпионов.

В общей сложности «Манчестер Юнайтед» выиграл один из шести предыдущих матчей – над «Челси» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов в 17 играх.

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30 комментариев
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Такого ломового автобуса даже Лутон не ставит

ЭТХ топчик
+39
-4
+35
Ну сегодня Хаг был хорош и доминантен. Вон как уверенно отдоминировал порт, до сих пор в комментах пожар
+20
-10
+10
Просто недоразумение….
В какой же МЮ ж*
+11
-4
+7
Ответ Алик Тимошенко
жду его интервью, как он гений сумел отобрать 2очка в Ливерпуля на выезде
Скорей всего он скажет что потерял 2 очка
+6
0
+6
Все ещё на 3 гола опережают Холанда в Чемпионате 💪 и 5-е (правда с конца, но это не важно) по количеству забитых в АПЛ. ЭТХ сила!
+5
-1
+4
Ответ Natan Pilkin
Такого ломового автобуса даже Лутон не ставит ЭТХ топчик
верим в него и надеемся что скоро наступит белая полоса в виде лутона и шефилда в календаре
+2
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+2
Ответ Алик Тимошенко
жду его интервью, как он гений сумел отобрать 2очка в Ливерпуля на выезде
Если бы в нападении бегало не 80-миллионное полено хойлунд он бы и три отобрал
+5
-3
+2
Ответ QWertY
Со следующего
А до этого почему не набиралось?
+3
-1
+2
Не все очки одинаковы. Сегодняшняя ничья равносильна победе.
+3
-1
+2
Ответ QWertY
МЮ будет набирать от матча к матчу. Верим в Эрика☝🏻
С какого матча начнётся набор?
+2
-1
+1
Ответ Today I feel Qatari
Ну сегодня Хаг был хорош и доминантен. Вон как уверенно отдоминировал порт, до сих пор в комментах пожар
жду его интервью, как он гений сумел отобрать 2очка в Ливерпуля на выезде
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У "МС" тоже одна победа в 6 последних матчах. "МЮ" идёт нога в ногу с "МС". Тен Хаг гений.
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Всем нравится Тен Хаг и всем нравится нынешней МЮ зачем что-то менять. Поддерживайте и дальше лысого шарлатана, весь АПЛ за.
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Путь к величию)
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Как сейчас Гарначо играет ? Лучше депутата? Прогрессирует ???
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Ответ ОттоДракула
А до этого почему не набиралось?
Чтобы Эвертону не обидно было. Но потом попался Эвертон. А потом Эвертон перестал попадаться.
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Тен Хаг на классе удержал очко. 😄
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Как сейчас Гарначо играет ? Лучше депутата? Прогрессирует ???
Сейчас атака подбирается по принципу: Он хотя бы бегает. Так что да, лучше
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Ответ jzx8
Сейчас атака подбирается по принципу: Он хотя бы бегает. Так что да, лучше
куда он бегает если он худший в составе? К лавке разве что
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Ответ Алик Тимошенко
куда он бегает если он худший в составе? К лавке разве что
Странно. А то по трансфер маркету цену подняли до 20-25 вроде. А у депутата наоборот упала. Думал что будет путний игрок.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Странно. А то по трансфер маркету цену подняли до 20-25 вроде. А у депутата наоборот упала. Думал что будет путний игрок.
в депутата она, наверняка все равно выше, та й Гарначо еще молод, потенциал явно еще есть, в условной Ла Лиге нашел бы себя
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