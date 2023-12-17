У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах. Команда тен Хага не забила в 3-й игре подряд
Серия «Манчестер Юнайтед» без побед продлилась до трех матчей.
Команда тренера Эрика тен Хага сыграла вничью в игре 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).
Манкунианский клуб не победил в третьем матче подряд. Ранее команда уступила «Борнмуту» (0:3) в АПЛ и «Баварии» (0:1) – в Лиге чемпионов.
В общей сложности «Манчестер Юнайтед» выиграл один из шести предыдущих матчей – над «Челси» (2:1).
«Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов в 17 играх.
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ЭТХ топчик
В какой же МЮ ж*