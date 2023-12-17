У «МЮ» 1 победа в 6 последних матчах. Команда тен Хага не забила в 3-й игре подряд

Серия «Манчестер Юнайтед» без побед продлилась до трех матчей.

Команда тренера сыграла вничью в игре 17-го тура АПЛ против « » (0:0).

Манкунианский клуб не победил в третьем матче подряд. Ранее команда уступила «Борнмуту» (0:3) в и «Баварии» (0:1) – в Лиге чемпионов.

В общей сложности « » выиграл один из шести предыдущих матчей – над «Челси» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов в 17 играх.

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