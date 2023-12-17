Онана о тен Хаге: «Мне нравится, как он работает, как общается с игроками. «Аякс» с ним дошел до полуфинала ЛЧ, блестяще играя в обороне»

Андре Онана положительно оценил методы работы Эрика тен Хага.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Онана работал с тен Хагом в «Аяксе». В сезоне-2018/19 нидерландский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэму».

«У нас был успешный период в « », мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и показали блестящую игру в обороне.

Он хороший тренер. Мне нравится, как он работает и как общается с игроками», – сказал голкипер « ».

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