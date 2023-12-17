Онана о тен Хаге: «Мне нравится, как он работает, как общается с игроками. «Аякс» с ним дошел до полуфинала ЛЧ, блестяще играя в обороне»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Андре Онана положительно оценил методы работы Эрика тен Хага.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Онана работал с тен Хагом в «Аяксе». В сезоне-2018/19 нидерландский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Тоттенхэму».

«У нас был успешный период в «Аяксе», мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов и показали блестящую игру в обороне.

Он хороший тренер. Мне нравится, как он работает и как общается с игроками», – сказал голкипер «МЮ».

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9 комментариев
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Дает интервью в то время как играет на воротах
Ну не гений ли?
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Руди Гарсия выходил в полуфинал ЛЧ 2 раза, с Ромой и Лионом, не видел что бы ему хоть раз дали команду с миллиардным составом и времени хотя бы 2 сезона:))
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Никто в мире не умеет так провожать мяч взглядом, как Онана.
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Кукушка хвалит Петуха…
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Ответ Alex1104
Тен Хаг поймал звёздочку, получив приглашение в МЮ. Но не справился. Что этому виной? Понятно, что нет одной причины, это комплекс причин
Кто сказал что он не справился ? Местные эксперты ?
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