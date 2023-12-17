17-летний хавбек «Ньюкасла» Майли – самый юный автор гола в АПЛ после Македы в 2009-м

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия рекорды Федерико Македа Льюис Майли Футбол

Льюис Майли стал самым юным автором гола в истории «Ньюкасла» в АПЛ.

Хавбек «сорок» открыл счет в матче 17-го тура с «Фулхэмом» (3:0) в возрасте 17 лет и 229 дней.

Также Майли – самый юный автор гола в Премьер-лиге после Федерико Македы, который впервые забил за «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, когда ему было 17 лет и 226 дней.

Всего в 6 играх текущего сезона АПЛ на счету Майли 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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8 комментариев
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И где теперь тот (уже 32-летний) Македа?!
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Ответ леннорыч-абрамович
И где теперь тот (уже 32-летний) Македа?!
В Турции
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Ответ headmaster
Если бы Фергюсон продолжал тренировать, то Македа продолжал бы в МЮ зажигать) Сэр умел откровенно средних футболистов вписывать в команду
Ну это уже гадание какое-то.
+1
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+1
Ответ Axmat Cecenov
В Турции
Был же в аренде на Кипре.
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Ответ леннорыч-абрамович
Был же в аренде на Кипре.
Может вернулся в клуб? Я незнал про аренду
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Ответ Axmat Cecenov
Может вернулся в клуб? Я незнал про аренду
Может быть, пристально за ним не слежу.
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Ответ headmaster
Если бы Фергюсон продолжал тренировать, то Македа продолжал бы в МЮ зажигать) Сэр умел откровенно средних футболистов вписывать в команду
Сомнительно. Он уже при нем катался по арендам. Да и ничего такого в нем небыло, даже что бы оставлять для ротации, тот же Уэлбек и Чича смотрелись гораздо предпочтительнее.
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