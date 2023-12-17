17-летний хавбек «Ньюкасла» Майли – самый юный автор гола в АПЛ после Македы в 2009-м
Льюис Майли стал самым юным автором гола в истории «Ньюкасла» в АПЛ.
Хавбек «сорок» открыл счет в матче 17-го тура с «Фулхэмом» (3:0) в возрасте 17 лет и 229 дней.
Также Майли – самый юный автор гола в Премьер-лиге после Федерико Македы, который впервые забил за «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, когда ему было 17 лет и 226 дней.
Всего в 6 играх текущего сезона АПЛ на счету Майли 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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