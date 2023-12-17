Пикфорд делит с Поупом 1-е место по сухим матчам (6) в сезоне АПЛ. У Алиссона, Онана и Викарио – по 5
Джордан Пикфорд сыграл 6-й матч на ноль в текущем сезоне АПЛ.
Вратарь «Эвертона» вышел на первое место по этому показателю, догнав Ника Поупа («Ньюкасл»).
При этом Пикфорд не пропустил в 4 играх АПЛ подряд, в субботу – во встрече с «Бернли» (2:0). Подробнее его статистика – здесь.
По 5 сухих матчей в нынешнем чемпионате Англии на счету Алиссона («Ливерпуль»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
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