Пикфорд делит с Поупом 1-е место по сухим матчам (6) в сезоне АПЛ. У Алиссона, Онана и Викарио – по 5

Джордан Пикфорд сыграл 6-й матч на ноль в текущем сезоне АПЛ.

Вратарь « » вышел на первое место по этому показателю, догнав (« »).

При этом не пропустил в 4 играх подряд, в субботу – во встрече с «Бернли» (2:0). Подробнее его статистика – здесь.

По 5 сухих матчей в нынешнем чемпионате Англии на счету Алиссона («Ливерпуль»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

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