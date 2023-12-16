Сутормин оценил осеннюю часть сезона «Зенита»: «В конце на четверку выправили. Отыграли большое отставание от «Краснодара», вовремя сплотились»

Алексей Сутормин оценил выступление «Зенита» в осенней части сезона Мир РПЛ.

— Как оцените прошедшую часть сезона для «Зенита» по пятибалльной шкале?

— Думаю, в конце на четверку выправили.

— Нет паники от того, как «Краснодар» вцепился в борьбу за первое место?

— Да не было никакой паники, и нет. Рабочая ситуация.

— В середине осени, когда у «Зенита» была победная серия, казалось, что вы постепенно набираете ход, а «Краснодар» стал паниковать, терять очки. Но недавнее ваше поражение от «Локомотива» породило сомнения в ваших перспективах в борьбе за золото.

— Ну у вас, может, породило (смеется). А у нас нет сомнений. Все в футболе бывает — не всегда удается выиграть. Так что наша задача не меняется — работать. И при должной работе результат обязательно будет хорошим.

— Все равно многие уже привыкли, что к зимней паузе «Зенит» создает себе комфортный отрыв от конкурентов и, по сути, убивает интригу в борьбе за чемпионство. Удивлены, что сейчас не так?

— Привычка — дело неплохое (улыбается). Но все бывает в первый раз. Футбол тем и интересен, что случаются какие-то непредсказуемые моменты. Интрига сохраняется в том виде, который сейчас есть. Посмотрим, что будет в весенней части чемпионата.

— Если оценивать уже по прошествии более полугода, то на «Зените» сказались уход Малкома, Кузяева и отсутствие Вендела на сборах и в первых матчах сезона?

— Естественно, сказались. Но опять же: всегда кто-то приходит, кто-то уходит. Надо отдельно сказать, что нам удалось вовремя сплотиться. И вспомните то расстояние [в семь очков], которое было между нами и « » еще два месяца назад, и посмотрите, какое теперь. Мы отыграли большое отставание, и это большой плюс для нас, – сказал полузащитник « ».

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