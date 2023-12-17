Фюллькруг продлил результативную серию в Бундеслиге до 5 матчей, обновив свой рекорд. У форварда «Дортмунда» 5+5 в 15 играх

Никлас Фюллькруг продлил результативную серию в Бундеслиге до 5 матчей.

Это новый рекорд форварда дортмундской « » в турнире.

Накануне Фюллькруг сделал голевую передачу в игре с «Аугсбургом» (1:1).

Всего в 15 матчах сезона Бундеслиги на счету нападающего 5 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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