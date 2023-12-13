«Зениту», ЦСКА и «Локо» интересен защитник «Галатасарая» Бардакджи. За ним следят весь сезон (Sabah)

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Абдюлькерим Бардакджи Футбол

Защитник «Галатасарая» Абдюлькерим Бардакджи интересен трем клубам из России.

По данным Sabah, в переходе 29-летнего футболиста особенно сильно заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба следят за игрой Бардакджи, начиная со старта сезона.

«Галатасарай» купил 29-летнего центрального защитника у «Коньяспора» за 2,8 млн евро летом 2022 года.

В этом сезоне Абдюлькерим провел 25 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах и забил 1 гол. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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20 комментариев
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Променяет ЛЕ на Путь регионов!
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Ответ Restart Serdobsk
этот вопрос решается хорошей личкой
Динамо не упоминалось в списке интересующихся
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а казалось бы, что логично в Спартак с такой фамилией
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Игрок, который в Галатасарае является основным защитником и будет играть весной в ЛЕ, конечно же захочет приехать в РПЛ без Еврокубков )
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Ответ Василиус
Зениту защитников мало? Или решильно кардинально линию обороны менять?
Назовите агента, который от себя не добавит про "интерес Зенита", если идут или намечаются переговоры с каким-либо российским клубом ;))
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Зениту защитников мало? Или решильно кардинально линию обороны менять?
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Как фанат Галатасарая скажу: команда его просто так не отпустит. Причин много : он очень сильный левоногий защитник, он игрок основы как в клубе так и в сборной, есть лимит на легионеров в Турции поэтому найти такого же цз с тур паспортом и левоногого очень и очень сложно. Поэтому мой прогноз - этот трансфер не состоится. Если же состоится, то не менее чем за 15 млн. В противном случае Галатасарай будет в проигрыше
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Нафиг он нам? И так раньше смеялись что у нас обороны Нету,а теперь будет что в обороне бардак же.
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У ДЖИ контракт истекает в Спартаке-клиент Локомотива.
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Бардак жи есть!
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Начлся сезон вбросов.
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Бардакджи есть
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Бардакджи? Так на турецкий переводится Морозов? ))
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Какая говорящая фамилия у футболиста! БардакДжи... :-)
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Ответ Брэд Либил
а казалось бы, что логично в Спартак с такой фамилией
У нас есть Жора Джи, только Бардака и не хватало😐
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Ответ Брэд Либил
а казалось бы, что логично в Спартак с такой фамилией
С языка снял!
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Ответ Брэд Либил
а казалось бы, что логично в Спартак с такой фамилией
И пятый номер бы выдать)
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Нужно больше бардака!
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