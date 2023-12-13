«Зениту», ЦСКА и «Локо» интересен защитник «Галатасарая» Бардакджи. За ним следят весь сезон (Sabah)
Защитник «Галатасарая» Абдюлькерим Бардакджи интересен трем клубам из России.
По данным Sabah, в переходе 29-летнего футболиста особенно сильно заинтересованы «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба следят за игрой Бардакджи, начиная со старта сезона.
«Галатасарай» купил 29-летнего центрального защитника у «Коньяспора» за 2,8 млн евро летом 2022 года.
В этом сезоне Абдюлькерим провел 25 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах и забил 1 гол. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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