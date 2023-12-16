Салах – главная цель саудовцев на лето. Трансфер Мо считают важнее, чем переход Роналду, из-за популярности в арабском мире (Daily Mail)

Теги Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах может перейти в Саудовскую Аравию по окончании сезона.

Прошлым летом приобрести вингера «Ливерпуля» пытался «Аль-Иттихад». Сообщалось, что саудовский клуб был готов заплатить 200 млн фунтов, но трансфер не состоялся. 

Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом – они предпримут новые попытки подписать игрока, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с Мохамедом рассматривается как исключение.

31-летний футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, поскольку египтянин остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире. 

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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41 комментарий
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Ну если Салаха и продавать то за очень большую сумму
Слишком важен для Ливерпуля
+34
-3
+31
Ответ А. Мостовой
Всю жизнь в тени Месси, а теперь еще и в тени Салаха.. Что ж ты поделаешь
Чтобы быть в тени Месси, нужно, чтобы Месси подрос. Сантиметров на 20 где-то.
Ох уж эти глоры...
+43
-15
+28
Лучше бы не переходил сейчас Салах, стал бы окончательно легендой Ливерпуля и побил бы оставшиеся рекорды. 31 год в нынешнее время чуть ли расцвет футболиста. А в Саудии кроме денег ничего не добьётся, наберёт дежурные 30-35 очков и всё. А АПЛ это сильнейшая лига в мире
+24
-1
+23
Ответ Stereophonics89
вброс какой-то специально Роналду упомянули если саудовцам нужна популярность и у них есть два варианта: они выберут Роналду, а не Салаха Салах топ, но с Роналду по медийности он даже близко не сравнится а медийность - это то, что нужно сейчас для развития лиги денег там и так навалом
Так они же и пишут о медийности Салаха конкретно в арабском мире, а не вообще.
+20
-5
+15
Ответ А. Мостовой
Всю жизнь в тени Месси, а теперь еще и в тени Салаха.. Что ж ты поделаешь
Как он может быть в тени Месси если на 20 сантиметров выше🤣
+20
-15
+5
Ответ Ola BP
Лол Бензема араб, обладатель ЗМ, многократный победитель ЛЧ, но чёт арабы так не пищат от него, как от Роналду. Португос дал жизнь этой лиге, причем, если договорятся с УЕФА на участие в ЛЧ, что вполне реально из-за реформ, в Лигу уже будут идти не исключительно за деньгами. Салах свой, но Роналду из другого теста, а его воспринимают как своего. Это дороже.
Бензема это муслим полу европеец , как Турки, Салах абсолютно другая история, его реально могут сделать святым в местной лиги !
+6
-1
+5
Лол
Бензема араб, обладатель ЗМ, многократный победитель ЛЧ, но чёт арабы так не пищат от него, как от Роналду.
Португос дал жизнь этой лиге, причем, если договорятся с УЕФА на участие в ЛЧ, что вполне реально из-за реформ, в Лигу уже будут идти не исключительно за деньгами.
Салах свой, но Роналду из другого теста, а его воспринимают как своего. Это дороже.
+10
-5
+5
вброс какой-то
специально Роналду упомянули
если саудовцам нужна популярность и у них есть два варианта: они выберут Роналду, а не Салаха
Салах топ, но с Роналду по медийности он даже близко не сравнится
а медийность - это то, что нужно сейчас для развития лиги
денег там и так навалом
+13
-9
+4
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Ответ А. Мостовой
Всю жизнь в тени Месси, а теперь еще и в тени Салаха.. Что ж ты поделаешь
это ты про себя? так ты по жизни в тени.
+5
-1
+4
Салаху нет смысла сейчас дергаться и переходить туда. Еще 2-3 года, а тогда уже можно и шейхов подоить как следует.
+4
0
+4
эта утка настолько жирная, что она не то что летать, но и ходить не может
+4
-1
+3
Я думаю, Салах будет охотиться за рекордами в Ливерпуле. Еще пара сезонов на пике точно будет, есть шанс стать лучшим бомбардиром в составе красных, стать лучшим иностранным бомбардиром в АПЛ, закрепиться на уровне легенд АПЛ без каких либо условностей.
А потом можно и уехать с миссией в арабский мир
+2
0
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Так они же и пишут о медийности Салаха конкретно в арабском мире, а не вообще.
в чем суть медийности Салаха в арабском мире для саудов, продвигающих себя и лигу по всему миру?)
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимирович
Лучше бы не переходил сейчас Салах, стал бы окончательно легендой Ливерпуля и побил бы оставшиеся рекорды. 31 год в нынешнее время чуть ли расцвет футболиста. А в Саудии кроме денег ничего не добьётся, наберёт дежурные 30-35 очков и всё. А АПЛ это сильнейшая лига в мире
это тебе как болельщику важно, он игрок и человек.
в АПЛ он чемпионом стал, ЛЧ с Ливерпулем взял.
дальше может каждый поставить себя на его место, зарплата в 10 раз больше, а может и в 20 раз... согласился бы?)
и да... денег много не бывает.
+1
0
+1
Эх, вот бы успеть до конца сезона побывать на Энфилде и спеть чант про Салаха...
+2
-1
+1
Всю жизнь в тени Месси, а теперь еще и в тени Салаха.. Что ж ты поделаешь
+53
-52
+1
Ответ А. Мостовой
Всю жизнь в тени Месси, а теперь еще и в тени Салаха.. Что ж ты поделаешь
ага, и без липового чм
+2
-1
+1
Ответ Владимир Владимирович
Лучше бы не переходил сейчас Салах, стал бы окончательно легендой Ливерпуля и побил бы оставшиеся рекорды. 31 год в нынешнее время чуть ли расцвет футболиста. А в Саудии кроме денег ничего не добьётся, наберёт дежурные 30-35 очков и всё. А АПЛ это сильнейшая лига в мире
с другой стороны,
миллионов 500-600 за три года на дороге тоже не валяются...
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Ответ Stereophonics89
в чем суть медийности Салаха в арабском мире для саудов, продвигающих себя и лигу по всему миру?)
Зачем им это надо - другой вопрос. Может быть, они хотят выглядеть спортивным флагманом арабского мира. Конечно, я не в курсе их мотивов.
Может быть, арабы сейчас из-за Салаха больше смотрят АПЛ, а саудовцы надеются переключить их внимание на свою лигу. Не знаю.
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Ответ Podumainemnogo
с другой стороны, миллионов 500-600 за три года на дороге тоже не валяются...
Ну да, конечно. За такие бабки можно условный Брентфорд
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Ответ Владимир Владимирович
Лучше бы не переходил сейчас Салах, стал бы окончательно легендой Ливерпуля и побил бы оставшиеся рекорды. 31 год в нынешнее время чуть ли расцвет футболиста. А в Саудии кроме денег ничего не добьётся, наберёт дежурные 30-35 очков и всё. А АПЛ это сильнейшая лига в мире
в АПЛ не дадут столько денег, сколько там. Салаху уже 30 с лишним лет, с каждым годом будет терять в резкости и скорости плюс бешеный темп АПЛ. В Аравии деньги, лайтовый чемпионат и бешеная популярность среди арабов
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Ответ Водяра
Араб легендой Ливерпуля никогда не будет! В аль-насре вполне себе.
Закусывать надо
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Ответ as009595@icloud.com
Как он может быть в тени Месси если на 20 сантиметров выше🤣
🤣🤣🤣
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он как Сон, если бы вместо арабов были корейцы, думаю самый значимый мусульманин в мировом футболе
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Ливер выиграет АПЛ и он летом свалит.. Если для него сделают исключение - тем более.. В СА бабки заканчиваются..
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Зимой Ливерпуль не продаст Салаха .
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Если заплатят млн 300 Ливерпуль должен продавать.
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Ответ Ola BP
Лол Бензема араб, обладатель ЗМ, многократный победитель ЛЧ, но чёт арабы так не пищат от него, как от Роналду. Португос дал жизнь этой лиге, причем, если договорятся с УЕФА на участие в ЛЧ, что вполне реально из-за реформ, в Лигу уже будут идти не исключительно за деньгами. Салах свой, но Роналду из другого теста, а его воспринимают как своего. Это дороже.
Бензема бербер, а не араб.
Как и Зидан, к слову.
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Похоже, FSG сможет заработать пару млрд, не продавая Ливерпуль )
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Надеюсь, что останется, такому бисту, нечего делать, в чемпионате верблюдов
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