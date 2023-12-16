Мохамед Салах может перейти в Саудовскую Аравию по окончании сезона.

Прошлым летом приобрести вингера « » пытался «Аль-Иттихад». Сообщалось, что саудовский клуб был готов заплатить 200 млн фунтов, но трансфер не состоялся.

Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом – они предпримут новые попытки подписать игрока, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с рассматривается как исключение.

31-летний футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в « » , поскольку египтянин остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире.

В текущем сезоне АПЛ Салах провел 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре