Салах – главная цель саудовцев на лето. Трансфер Мо считают важнее, чем переход Роналду, из-за популярности в арабском мире (Daily Mail)
Мохамед Салах может перейти в Саудовскую Аравию по окончании сезона.
Прошлым летом приобрести вингера «Ливерпуля» пытался «Аль-Иттихад». Сообщалось, что саудовский клуб был готов заплатить 200 млн фунтов, но трансфер не состоялся.
Салах станет главной трансферной целью саудовцев следующим летом – они предпримут новые попытки подписать игрока, сообщает Daily Mail. Отмечается, что в следующем году ближневосточные клубы станут тратить меньше денег на новичков, но случай с Мохамедом рассматривается как исключение.
31-летний футболист считается еще более важной трансферной целью для лиги, чем перешедший в «Аль-Наср» Криштиану Роналду, поскольку египтянин остается на пике карьеры и пользуется большой популярностью в арабском мире.
В текущем сезоне АПЛ Салах провел 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Слишком важен для Ливерпуля
Ох уж эти глоры...
Бензема араб, обладатель ЗМ, многократный победитель ЛЧ, но чёт арабы так не пищат от него, как от Роналду.
Португос дал жизнь этой лиге, причем, если договорятся с УЕФА на участие в ЛЧ, что вполне реально из-за реформ, в Лигу уже будут идти не исключительно за деньгами.
Салах свой, но Роналду из другого теста, а его воспринимают как своего. Это дороже.
специально Роналду упомянули
если саудовцам нужна популярность и у них есть два варианта: они выберут Роналду, а не Салаха
Салах топ, но с Роналду по медийности он даже близко не сравнится
а медийность - это то, что нужно сейчас для развития лиги
денег там и так навалом
А потом можно и уехать с миссией в арабский мир
в АПЛ он чемпионом стал, ЛЧ с Ливерпулем взял.
дальше может каждый поставить себя на его место, зарплата в 10 раз больше, а может и в 20 раз... согласился бы?)
и да... денег много не бывает.
миллионов 500-600 за три года на дороге тоже не валяются...
Может быть, арабы сейчас из-за Салаха больше смотрят АПЛ, а саудовцы надеются переключить их внимание на свою лигу. Не знаю.
Как и Зидан, к слову.