Алиссон об игроках «МЮ» после 0:7: «Был бы очень заряжен на их месте. Сейчас все будет не так, думаю»

Алиссон высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0.

«Ливерпуль» разгромил команду Эрика тен Хага в марте. 0:7 – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в .

– Что бы вы делали, если бы оказались на месте игроков «Ман Юнайтед» в воскресенье?

– На их месте я был бы очень заряжен и постарался бы сделать все, чтобы зарядить партнеров по команде.

Я играл против «Ливерпуля». Знаю, какой сильной может быть эта команда на «Энфилде». У меня не было хорошего опыта с точки зрения результата, но в таких матчах тебе и хочется играть. Игроки «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» получают удовольствие от игр такого масштаба. Я получаю большое удовольствие, когда мы играем против соперников топ-уровня.

Как футболист, как спортсмен элитного уровня, ты стараешься использовать это [поражение со счетом 0:7], чтобы замотивировать себя. Я не так много знаю об игроках «Ман Юнайтед», но уверен, что они приедут с желанием добиться результата здесь.

Тогда у нас был совершенно иной период. Мы замедлились, шли не в своем темпе, но говорили о борьбе за титул, потому что команда перестраивалась. Этим мы занимаемся до сих пор – перестраиваем команду. Конечно, мы хотим выиграть АПЛ, конечно, мы хотим обыгрывать всех, но мы должны всегда сохранять концентрацию и думать лишь о ближайшем матче.

Для того этапа результат был выдающимся. Он стал посылом для наших болельщиков, и они его уловили. Тогда мы чувствовали, что можем выиграть АПЛ. Обыграть «Ман Юнайтед», одного из важнейших твоих соперников, дома, с такой атмосферой, забивая такие голы, как Мо, забивший после моего ассиста. Это дарит очень хорошие ощущения.

Но сейчас, думаю, все будет не так. Мы находимся в другом положении и хотим побеждать стабильно. Нужно лучше играть. Думаю, мы к этому придем, – сказал вратарь « ».

Завтра, 17 декабря, «Ливерпуль» дома сыграет против « » в матче 17-го тура АПЛ.

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