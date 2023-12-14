Лацио – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 17 декабря
В воскресенье, 17 декабря, сыграют Лацио и Интер в 16 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лацио – Интер
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости