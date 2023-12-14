Лацио – Интер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 17 декабря

Теги Интер Лацио серия А Италия Футбол

В воскресенье, 17 декабря, сыграют Лацио и Интер в 16 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лацио – Интер

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Лацио: все новости

Интер: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Лацио – Интер

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