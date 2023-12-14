Реал Мадрид — Вильярреал: прогноз на матч 17 декабря 2023, Чемпионат Испании

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17 декабря в Мадриде состоится матч 17 тура Чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Вильярреал» в последних очных встречах успешно играет с королевским клубом и является для них очень неудобным соперником. Если же мадридцы в этом сезоне показывают хорошую игру и результаты, то про «Вильярреал» так не скажешь, периодически они проваливают свои матчи. Кто же проявит себя с лучшей стороны на этот раз, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (2), ОЗ (да).

Реал Мадрид

 

Для мадридской команды новый сезон Примеры начался неплохо и они сейчас идут вторыми в турнирной таблице и имеют в активе 39 баллов после 16 туров первенства. Королевский клуб одержал 12 побед и имеет всего лишь 1 поражение в чемпионате. Уже довольно приличное время у мадридцев качели в борьбе за 1 место с «Жироной», которая всех удивила в сезоне своим феноменальным стартом. От нее сейчас мадридцы в отставании на 2 очка и при этом 5 баллов гандикапа ни имеют от своих ближайших преследователей: «Атлетико Мадрид» и «Барселоны».

Подопечные Анчелотти являются сейчас лучшей командой Ла Лиги по количеству пропущенных голов, которые они пропустили всего 10. А по голевой результативности у них 2 показатель после «Жироны», и в активе мадридцев 34 забитых мяча. Очень хорош в составе мадридцев Беллингем, который своими важными голами уже не первый раз приносил победу команде. И он сейчас лучший голеадор в испанском чемпионате с 12 мячами в активе.

«Реал М» в последних 5 турах Ла Лиги идет без поражений и трижды они одерживали победу, при двух ничейных результатах. А ничья была сначала в домашнем матче с «Райо Вальекано» (0:0), где мадридцы имели колоссальное преимущество во владении мячом, создании атак и ударам по воротам соперника, но не преуспели в их успешной реализации. В последнем сыгранном 16 туре Ла Лиги королевский клуб сыграл вничью уже в гостях с «Бетисом» (1:1), хоть мадридцам удалось забить первыми, благодаря голу Беллингема, но хозяева смогли быстро ответить своим точным ударом.

Победы же удалось добиться сначала в матчей с «Валенсией» (5:1), где Винисиус и Родриго записали по дублю на свой голевой счет. Преимущество в этой встрече у мадридцев было колоссальным, за счет чего они смогли много создать моментов и довести их до ума.

Потом мадридцы одолели в гостях «Кадис» (3:0), где мало что дали создать хозяевам , а сами выглядели очень уверенно контролировали ход матча. Дублем вновь отметился Родриго во втором матче кряду, а Беллингем поставил точку в матче, забив третий гол.

Ну и в рамках 15 тура Примеры мадридцы на домашней арене уверенно обыграли «Гранаду» (2:0), где удалось забить по голу в каждом из таймов, а их авторами стали Диас и Родриго.

Последний свой матч мадридцы сыграли в рамках 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов, где в напряженной встрече удалось одержать викторию (3:2) в гостях над «Унион Берлин». Они набрали максимальное количество очков в 6 матчах группового этапа и уверенно вышли в стадию плей-офф. 

В предстоящей встрече из-за травм не сможет сыграть сразу целый ряд игроков: Винисиус Жуниор, Гюлер, Камавинга, Карвахаль, Куртуа, Милитао и Тчуамени.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 12.12.23 «Унион Белин» — «Реал Мадрид» 2:3;
  • 09.12.23 «Бетис» — «Реал Мадрид» 1:1;
  • 02.12.23 «Реал Мадрид» — «Гранада» 2:0;
  • 29.11.23 «Реал Мадрид» — «Наполи» 4:2;
  • 26.11.23 «Кадис» — «Реал Мадрид» 0:3.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

  • В 6 из 7 последних встречах команда побеждает;
  • В последних 15 матчах мадридцы не проигрывают, побеждая при этом 12 раз;
  • В последних 4 домашних матчах команда Анчелотти победила;
  • В 3 из 4 последних матчах королевского клуба забивают обе команды;
  • В 5 из 7 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 6 матчах команда в среднем забивает 3 гола за игру;
  • Мадридцы отличаются голом в 7 последних поединках.

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Вильярреал

 

Новый сезон Примеры для команды стартовал не лучшим образом и сейчас команда занимает лишь скромную 13 позицию в таблице испанского чемпионата. В 16 матчах Ла Лиги им удалось положит в свою копилку лишь 16 баллов. Всего в 6 очках они от зоны вылета, где на 18 строчке располагается «Сельта». «Вильярреал» имеет равное количество очков с «Осасуной», но выше них за счет лучших дополнительных показателей. А вот от первой еврокубковой шестерки отставание уже довольно приличное: 13 баллов от «Реала Сосьедад», а от лидирующей «Жироны» уже 25 баллов отставания. В атакующих действиях команда выглядит неплохо и удалось отличиться в Ла Лиге 22 раза. А вот в обороне есть определенные проблемы и 29 пропущенных мячей – это лишь 18 показатель в чемпионате.

У «Вильярреала» в последних 5 турах набрано всего лишь 4 очка. Было 3 поражения, первое из которых было дома от «Атлетика Б» (2:3), в этой встрече была равная игра от обеих команд, но хозяевам немного не хватило времени чтобы отыграться и сделать камбэк с (0:3), когда 2 мяча они забили в концовке встречи.

Следом было поражение в гостях от «Атлетико М» (1:3), здесь первым удалось выйти «Вильярреалу» вперед, но сдержать натиск соперника не удалось и тот сравнял счет в концовке первого тайма, а в конце второго они упрочили свое преимущество в счете.

И в последнем сыгранном 16 туре Чемпионата Испании они крупно уступили клубу «Реал Сосьедад» (0:3), где соперник трижды огорчил их в первом тайме. Но при этом матч не был под диктовку гостей, хозяева выглядели неплохо, просто не смогли реализовать свои моменты.

Ничейного счета команда добилась в матче 15 тура в гостях против «Севильи», когда пропустив гол на 75 минуте встречи, удалось отыграться в счете через 2 минуты и в непростой для себя встрече выцарапать себе 1 балл.

И, наконец, победный счет был в матче с «Осасуной» (3:1). Если в первом тайме команды присматривались друг к другу, то во втором «Вильярреал» нашел лазейки в обороне соперника трижды, а хет-трик на свой счет записал Моралес, который сделал его за 23 минуты игрового времени.

А последний свой матч «Вильярреал» поводил в рамках Лиги Европы, где победил в гостевом матче «Ренн» (3:2). Дважды испанцы вели в счёте, но французы отыгрывались и всё же смогли в концовке встречи поставить точку в матче, благодаря голу Парехи. Эта виктория позволила испанцам занять 1 место в группе и на 1 балл опередить «Ренн», тем самым сразу удалось попасть в ⅛ финала Лиги Европы. 

Не смогут сыграть в предстоящем матче из-за проблем со здоровьем следующие игроки: Комесана, Манди, Пино и Суарес. 

Результаты «Вильярреала» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 14.12.23 «Ренн» — «Вильярреал» 2:3.
  • 09.12.23 «Вильярреал» — «Реал Сосьедад» 0:3;
  • 07.12.23 «Вильярреал» — «Маккаби Хайфа» 0:0;
  • 03.12.23 «Севилья» — «Вильярреал» 1:1;
  • 01.12.23 «Вильярреал» — «Панатинаикос» 3:2.

Интересные статические факты «Вильярреала»:

  • В 6 последних встречах команда уступила лишь в одной встрече;
  • В последнем гостевом матче клуб победил;
  • В 8 из 10 последних матчах «Вильярреала» забивают обе команды;
  • В 4 из 6 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;
  • В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча;
  • Команда отличается голом в 13 из 15 последних поединках.

Реал Мадрид – Вильярреал: история личных встреч

 

Команды в истории очных поединков провели между собой 49 очных матчей. 27 из них стали победными для «Реала», а у «Вильярреала» в активе всего 6 побед. А 16 матчей закончились ничейным результатом.

«Реал Мадрид» в этих матчах забивал в среднем 1.98 голов (97 мячей), а «Вильярреал» 1.02 (50 мячей).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (5:0), такой результат удавался только мадридцам в истории их очных встреч, а было это в 2007 году в рамках Примеры. «Вильярреал» же выигрывал королевский клуб максимум с разницей в 1 мяч.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 08.04.23 «Реал Мадрид» – «Вильярреал» (2:3).
  • 20.01.23 «Вильярреал» – «Реал Мадрид» (2:3).
  • 07.01.23 «Вильярреал» – «Реал Мадрид» (2:1).
  • 12.02.22 «Вильярреал» – «Реал Мадрид» (0:0).
  • 25.09.21 «Реал Мадрид» – «Вильярреал» (0:0).

В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов королевский клуб одержал лишь 1 победу, в то время как его соперник делал это 2 раза. В последней очной встрече «Вильярреал» обыграл мадридцев (3:2) в рамках 28 тура Ла Лиги прошлого сезона, причем сделал это в гостевой встрече.

В 3 последних матчах обе команды забивали друг другу и во всех них было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал Мадрид – Вильярреал

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Реал Мадрид» с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Реал Мадрид» — 1.27;
  • Ничья — 6.50;
  • Победа «Вильярреал» — 9.92;
  • Ф1 (-1,5) — 1.76;
  • Ф1 (-1) — 1.39;
  • Ф2 (2,5) — 1.44;
  • Ф2 (2) — 1.69;
  • ТБ (2,5) — 1.40;
  • ТМ (2,5) — 3.05;
  • ТБ (3) — 1.57;
  • ОЗ (да) — 1.72;
  • ОЗ (нет) — 2.14.

«Реал Мадрид» выглядит прилично в этом сезоне и её новичок Джуд Беллингем выдаёт хороший перфоманс и уже не раз смог принести своими успешными действиями победу своей команде. Но мадридцев сейчас преследует череда травм у ведущих игроков и все же это возможно принесет проблем в их игре. «Вильярреал» та команда, которая способна отобрать очки у любого лидера чемпионата и уже не раз это доказывала в последних сезонах, тем более что в последней очной гостевой встрече они обыгрывали королевский клуб. 

Здесь можно заключить пари на Ф2 (2) за приличный коэффициент 1.69. Так как думаю что вероятнее всего в этой встрече будет очень хороший отпор от гостей и разница в счёте будет минимальной. 

В своих последних матчах обе команды выдают достаточно результативную. Да и в 3 последних очных встречах обе команды отличались. Здесь можно сделать ставку на ОЗ (да), за неплохой коэффициент 1.72.

Где смотреть матч Реал – Вильярреал

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Реал Мадрид – Вильярреал
Дата проведения
17 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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