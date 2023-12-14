Миранчук ассистировал Муриэлю во второй игре «Аталанты» подряд

Алексей Миранчук отдал голевую передачу во втором матче подряд.

Полузащитник вновь ассистировал нападающему Луису Муриэлю. 9 декабря они организовали гол в ворота «Милана» (3:2) в Серии А, теперь – « » (1:0, первый тайм) в .

вышел с первой минуты во второй раз за последние три матча. Для него это 10-я игра в составе бергамасков в текущем сезоне.

Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

Супервыход Миранчука с «Миланом»: сделал победный ассист и заработал красную для соперника

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