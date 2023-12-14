Миранчук ассистировал Муриэлю во второй игре «Аталанты» подряд
Алексей Миранчук отдал голевую передачу во втором матче подряд.
Полузащитник вновь ассистировал нападающему Луису Муриэлю. 9 декабря они организовали гол в ворота «Милана» (3:2) в Серии А, теперь – «Ракува» (1:0, первый тайм) в Лиге Европы.
Миранчук вышел с первой минуты во второй раз за последние три матча. Для него это 10-я игра в составе бергамасков в текущем сезоне.
Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.
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