Миранчук ассистировал Муриэлю во второй игре «Аталанты» подряд

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА высшая лига Польша Луис Муриэль Алексей Миранчук Ракув Футбол

Алексей Миранчук отдал голевую передачу во втором матче подряд.

Полузащитник вновь ассистировал нападающему Луису Муриэлю. 9 декабря они организовали гол в ворота «Милана» (3:2) в Серии А, теперь – «Ракува» (1:0, первый тайм) в Лиге Европы.

Миранчук вышел с первой минуты во второй раз за последние три матча. Для него это 10-я игра в составе бергамасков в текущем сезоне.

Подробно со статистикой россиянина можно ознакомиться здесь.

Супервыход Миранчука с «Миланом»: сделал победный ассист и заработал красную для соперника

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20 комментариев
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Лёша доказал что если не мариновать его на банке то вполне себе добротный футболист для Аталанты
+33
-2
+31
В следующей игре заслужил выйти на 75 минуте, а не на 80 минуте
+33
-6
+27
На лавку гения, заслужил! (С) Гасперини
+24
-5
+19
Тенденция хорошая,но Гасперини не берет это в расчет. Совсем не удивлюсь если пару следующих матчей Алексей просидит целиком на скамейке
+10
-2
+8
Там и второй гол он по сути организовал
+6
0
+6
Ответ Тиджани Бабангида
Тенденция хорошая,но Гасперини не берет это в расчет. Совсем не удивлюсь если пару следующих матчей Алексей просидит целиком на скамейке
Ну это классика от Гаспера. Сколько раз такое было, Алексей только начнет результативно играть и потом сразу присаживается на скамейку.
+7
-1
+6
Ну поэтому поводу логично было бы завтра выходной объявить
+4
-2
+2
Лёша что-то знает про эту игру!
+2
0
+2
Жги, Алёха.
+2
0
+2
Ответ Go Go
В следующей игре заслужил выйти на 75 минуте, а не на 80 минуте
Дальше заголовка ты видимо не читаешь?
+5
-3
+2
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Дальше заголовка ты видимо не читаешь?
Это же шутка про то, что Гасперини дает Алексею мало шансов…ну неужели непонятно…в тему ведь шутка, да с Ракувом выпустили, но шансов дается оч мало, а голевых действий на минуты - много
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Им надо в атаку Кокорина. было бы больше асистов
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Связочка наметилась))
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Зря Лёша это начал, теперь опять не отпустят. "Такая корова нужна самому" - Гасперини.
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Ответ Cearvm
Кто-то реально верит, что Миранчук заиграет после голевого паса аутсайдеру группы ЛЕ? Ему просто дают игровую практику, перед зимним ТО вообще частая история. Вспышка с Миланом приятная, но одна победа не изменит структурных проблем, которые видны тренеру. Надо искать команду по навыкам.
Надо искать команду, где тренер будет раскрывать его лучшие качества и доверять ему, а они у него есть, он очень техничный и тонкий игрок. Гасперу же нужны солдаты-роботы в его команду. Он и в Аталанте мог бы спокойно заиграть, но не при Гасперини.
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