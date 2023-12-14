Ван Боммел про 3:2 с «Барсой»: «Это было потрясающе, стадион взорвался. В таких матчах решают мелкие детали»

Теги Барселона Марк ван Боммел высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Марк ван Боммел прокомментировал победу в Лиге чемпионов над «Барселоной» (3:2).

«Это был потрясающий вечер с нашими болельщиками. Мы начали очень хорошо, забив фантастический гол. В таких матчах все решают мелкие детали. В контратаке мы пропустили гол после первого удара по воротам «Барселоны». Когда мы сделали счет 2:1, стадион взорвался.

При счете 2:2 я подумал: «Опять». Против «Шахтера» и «Порту» мы играли очень хорошо, но во втором тайме потеряли контроль и проиграли оба матча. На этот раз через минуту мы забили, сделав счет 3:2. Это было потрясающе, стадион взорвался», – сказал главный тренер  «Антверпена»

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9 комментариев
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как же больно вспоминать матчи в ек при Хави, Барселона абсолютно бесхребетная команда, и ведь очевидно, что дело в Хави. замены не умеет делать, выход из обороны в атаку не налажен, в защите вообще мрак. за два года при Хави единственный положительный момент это игра МаТШа
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Глупее Хави-тренера видел только Зее в Милане и наблюдаю Тен Хага в МЮ.
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Что за дебилизм в последних мачтах? Разыгрывают в начале с центра поля и сразу в борьбу маяч вперед выпинывают? А там Лева даже не борется. Можно сразу мяч отдать сопернику с таким розгрышем. Хави с ума сошел наверное такой розыгрыш ставить команде, которая играет в контроль.
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Ответ svaz
как же больно вспоминать матчи в ек при Хави, Барселона абсолютно бесхребетная команда, и ведь очевидно, что дело в Хави. замены не умеет делать, выход из обороны в атаку не налажен, в защите вообще мрак. за два года при Хави единственный положительный момент это игра МаТШа
кстати как раз таки при здоровом Стегене, Барса хорошо выходила из под прессинга на своей половине и в атаку. защита при нём так сильно не тупила.
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+2
Ответ marco -81
Глупее Хави-тренера видел только Зее в Милане и наблюдаю Тен Хага в МЮ.
Тен Хог не глупый. Он просто поплыл и МЮ это вообще не про не его. Не спорю, что травмы тоже сказались. У него хотя бы рисунок какой никакой игры есть, пусть и кривой.
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Ответ svaz
у МЮ то посильнее группа была, в такой же группе плюс минус барса вылетала два года подряд
Коппенгаген сильнее Бенфики и Интера, образца прошлых лет?)
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+1
Комментарий удален модератором
Ответ QWertY
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Киричев
Коппенгаген сильнее Бенфики и Интера, образца прошлых лет?)
я про нынешнюю, Копенгаген точно не слабее Бенфики той. Интер в начале прошлого года играл даже в сериале убого, он после группы ЛЧ начал оживать
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