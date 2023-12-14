Ферран Торрес: «Мы знаем о шуме извне – «Барсу» пытаются уничтожить. Мы сплочены и полностью поддерживаем тренера»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Ферран Торрес Футбол

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался о давлении на клуб.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли «Антверпену» – 2:3. 

«Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиги. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг «Барсы», о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться», – сказал Торрес

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19 комментариев
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Да кто вас все хочет уничтожить, Боже…
Шахтер? Антверпен? Или Порту, которому вы дважды отскочили?
Что за манера при каждом проигрыше говорить про заговоры, если вы тупо из обороны выйти не можете?
Одним словом «семья»….
+24
-5
+19
"Пытаются уничтожить извне"
в Госдуму метит
+17
-1
+16
Пока что вас Антрпвен уничтожает на поле.
+8
-1
+7
Даже солнце против Барселоны - так жарит, что началась засуха и игрокам негде мыться!!!
+6
0
+6
Ответ Royal Watcher
Да кто вас все хочет уничтожить, Боже… Шахтер? Антверпен? Или Порту, которому вы дважды отскочили? Что за манера при каждом проигрыше говорить про заговоры, если вы тупо из обороны выйти не можете? Одним словом «семья»….
Это и есть ДНК
+6
-2
+4
Что то мне эта цитата последняя очень сильно напоминает
+3
0
+3
Ну речь видимо про негрейра-гейт.
Но приплетать это сюда после про*ба Антверпену это конечно двойной позор.
+3
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+3
Не раскачивайте лодку. Затянем пояса (с)
+5
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+2
Пора оформить хет-трик и проиграть Валенсии.
+2
0
+2
Ферран, не неси #####!
+1
0
+1
Опять эти натовцы и Госдеп!!!!
+1
0
+1
Ответ Royal Watcher
Да кто вас все хочет уничтожить, Боже… Шахтер? Антверпен? Или Порту, которому вы дважды отскочили? Что за манера при каждом проигрыше говорить про заговоры, если вы тупо из обороны выйти не можете? Одним словом «семья»….
Все обыгрывают нашу барселону, как сговорились..
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По методичке Единой России
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Барсофобия и антибарсиметизм!?
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В первые за много лет не смотрел игру Барсы и несколько не пожалел.
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Зачем прикладывать внешние усилия чтобы уничтожить кого-то, когда он сам прекрасно с этой задачей справляется?
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Ферран дело говорит..горой за тренера . У другого тренера он бы с банки не поднимался впринципе
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Как не стыдно вообще ему что-то подобное говорить? Я понимаю, если бы показывал что-то на поле... внятное?
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