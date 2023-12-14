Ферран Торрес: «Мы знаем о шуме извне – «Барсу» пытаются уничтожить. Мы сплочены и полностью поддерживаем тренера»
Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес высказался о давлении на клуб.
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли «Антверпену» – 2:3.
«Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.
Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиги. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг «Барсы», о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться», – сказал Торрес.
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Шахтер? Антверпен? Или Порту, которому вы дважды отскочили?
Что за манера при каждом проигрыше говорить про заговоры, если вы тупо из обороны выйти не можете?
Одним словом «семья»….
в Госдуму метит
Но приплетать это сюда после про*ба Антверпену это конечно двойной позор.