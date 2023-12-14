Пиоли о «Милане»: «Мы заслуживали большего, вылет из ЛЧ разочаровывает. Сделаем все возможное, чтобы выиграть ЛЕ»

Теги Милан Стефано Пиоли Ньюкасл серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли подвел итоги группового раунда Лиги чемпионов.

«Милан» в 6-м туре победил «Ньюкасл» (2:1), занял третье место в группе F и пробился в плей-офф Лиги Европы.

«Много разных эмоций. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровывает, особенно с учетом того, как хорошо мы выступили в прошлом сезоне.

Понимали, что это совершенно другая, очень сложная группа. Мы заслуживали большего, в ряде матчей мы не сумели воспользоваться своими моментами, что удалось нам сегодня. Соперник играл с невероятной интенсивностью, но не напугал нас и не деморализовал.

Это значит, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», – отметил главный тренер «Милана».   

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16 комментариев
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Возьми 3 очка в домашнем матче с Сороками и уже все по-другому. Или не проиграй так позорно дома Дортмунду. Но это все «бы». Команда там, где должна быть, увы…

Даже не знаю нужна ли ЛЕ с таким количеством травм как сейчас, это кошмар.

В любом случае сегодня подарили эмоции, хоть и не до конца позитивные.
Спасибо.
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+7
Всё решил липовый пенальти который подарил Марчиняк ПСЖ в игре с Ньюкаслом.Так бы Милан попал в плей-офф.
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Матч напомнил ТТХ-Юве в 2018, когда британские регбисты давили но великие итальянцы на классе и опыте зарешали.Рад за фанов Милана, этот великий клуб должен быть в евровесне.Буду не против тх финала ЛЕ с Ливерпулем
+5
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+5
У Милана хотя бы группа была сложная. Ньюкасл, Боруссия - это не мальчики для битья, а уж ПСЖ подавно. Например данный квартет точно сильнее, чем группа Барселоны с Антверпенами и точно посильнее, чем группа МЮ с Галатасараями и Копенгагенами.
+3
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+3
Думаю, что будет хорошим утешением вспомнить, что Милан в прошлом сезоне всё-таки занял пятое место и, будучи честными людьми, решили отправиться в турнир, на который они наиграли в прошлом году в Серии А.

А если без шуток, Милану частенько невезло в группе, но повезло с итальянскими чиновниками, поэтому баланс восстановлен.
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В Италии топ-4 вроде сложно потерять, поэтому можно и в ЛЕ поиграть, не сливая
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Вот читаю про Пиоли, а на ум приходит тен Хаг. Они и внешне похожи,и отмазываются, как по одной методичке. Дежа вю просто.
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Ответ Mykytka
Возьми 3 очка в домашнем матче с Сороками и уже все по-другому. Или не проиграй так позорно дома Дортмунду. Но это все «бы». Команда там, где должна быть, увы… Даже не знаю нужна ли ЛЕ с таким количеством травм как сейчас, это кошмар. В любом случае сегодня подарили эмоции, хоть и не до конца позитивные. Спасибо.
Если бы если бы.
Вы забываете главное, если бы не левый пенальти в матче Псж-Ньюкасл.
Ньюкасл бы в этом матче не играл бы на победу, не бросил бы все силы в атаку и не дал бы произойти контратаке, в которой забил Чуквуэзе
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Ответ Кефтеме
Ну и нафига вам сдалась эта ЛЕ ? Чемп и наверное кубок достаточно , можно было играть на 2 фронта
Что значит зачем? Как минимум за победу над Ньюкаслом деньги будут не лишними, может что-то и в ЛЕ подзаработают на билетах, авось и до высоких стадий дойдут или выиграют, надо пробоваться, обкатывать команду
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ну, я как и обещал, в случае победы в Ньюкасле, помолчу про Пиоли месяц

молодцы, что выиграли, евровесна это всегда хорошо, да и в ЛЕ соперники совсем неплохие. Сейчас защита подлатается и будет хорошо
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По тому как Милан играет после ухода Ибры, очевидно, что нам ещё очень сильно повезло.
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Надо Пиоли что-то делать с мышечными травмами.
Очевидно же, что с полноценным составом Пиоли даёт хорошие результаты, но с другой стороны причины всех этих травм и есть тренерский штаб Пиоли. Аномально много мышечных травм.

Оставляем до конца сезона его. Топ 3 и ЛЕ будет успехом и поводом продлить.
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Ну и нафига вам сдалась эта ЛЕ ?
Чемп и наверное кубок достаточно , можно было играть на 2 фронта
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Если бы если бы. Вы забываете главное, если бы не левый пенальти в матче Псж-Ньюкасл. Ньюкасл бы в этом матче не играл бы на победу, не бросил бы все силы в атаку и не дал бы произойти контратаке, в которой забил Чуквуэзе
Пенальти в другом матче—это другой матч. Ньюкасл должны были выносить в одну калитку в первой игре. Да и Дортмунд отлетел во втором туре. Забивать надо. Так что справедливо.
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Ответ krealpmoney
Что значит зачем? Как минимум за победу над Ньюкаслом деньги будут не лишними, может что-то и в ЛЕ подзаработают на билетах, авось и до высоких стадий дойдут или выиграют, надо пробоваться, обкатывать команду
Ну тут без вопросов
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