Пиоли о «Милане»: «Мы заслуживали большего, вылет из ЛЧ разочаровывает. Сделаем все возможное, чтобы выиграть ЛЕ»
Стефано Пиоли подвел итоги группового раунда Лиги чемпионов.
«Милан» в 6-м туре победил «Ньюкасл» (2:1), занял третье место в группе F и пробился в плей-офф Лиги Европы.
«Много разных эмоций. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровывает, особенно с учетом того, как хорошо мы выступили в прошлом сезоне.
Понимали, что это совершенно другая, очень сложная группа. Мы заслуживали большего, в ряде матчей мы не сумели воспользоваться своими моментами, что удалось нам сегодня. Соперник играл с невероятной интенсивностью, но не напугал нас и не деморализовал.
Это значит, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», – отметил главный тренер «Милана».
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Даже не знаю нужна ли ЛЕ с таким количеством травм как сейчас, это кошмар.
В любом случае сегодня подарили эмоции, хоть и не до конца позитивные.
Спасибо.
А если без шуток, Милану частенько невезло в группе, но повезло с итальянскими чиновниками, поэтому баланс восстановлен.
Вы забываете главное, если бы не левый пенальти в матче Псж-Ньюкасл.
Ньюкасл бы в этом матче не играл бы на победу, не бросил бы все силы в атаку и не дал бы произойти контратаке, в которой забил Чуквуэзе
молодцы, что выиграли, евровесна это всегда хорошо, да и в ЛЕ соперники совсем неплохие. Сейчас защита подлатается и будет хорошо
Очевидно же, что с полноценным составом Пиоли даёт хорошие результаты, но с другой стороны причины всех этих травм и есть тренерский штаб Пиоли. Аномально много мышечных травм.
Оставляем до конца сезона его. Топ 3 и ЛЕ будет успехом и поводом продлить.
Чемп и наверное кубок достаточно , можно было играть на 2 фронта