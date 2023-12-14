Пиоли о «Милане»: «Мы заслуживали большего, вылет из ЛЧ разочаровывает. Сделаем все возможное, чтобы выиграть ЛЕ»

Стефано Пиоли подвел итоги группового раунда Лиги чемпионов.

«Милан» в 6-м туре победил « » (2:1), занял третье место в группе F и пробился в плей-офф .

«Много разных эмоций. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровывает, особенно с учетом того, как хорошо мы выступили в прошлом сезоне.

Понимали, что это совершенно другая, очень сложная группа. Мы заслуживали большего, в ряде матчей мы не сумели воспользоваться своими моментами, что удалось нам сегодня. Соперник играл с невероятной интенсивностью, но не напугал нас и не деморализовал.

Это значит, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы», – отметил главный тренер « ».

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