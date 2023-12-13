Тетрадзе о «Динамо» при Газзаеве: «Когда я узнавал, что надо бежать фартлеки, говорил ребятам: «#####, опять эти фартлеки! Он ###### уже – одна беготня. Ничего не понимает в футболе!»

Омари Тетрадзе рассказал о тренировках в «Динамо» при Валерии Газзаеве.

– Вы приходили в «Динамо», когда главным тренером был Альтман – его очень скоро сменил . Каким был ранний Валерий Георгиевич?

– Не секрет, что он делал ставку на силовой футбол. Тогда не было пульсометров и датчиков: вот тебе дорога, вот расстояние – беги. Пульс мерили, как в школе на физкультуре – 10 секунд подержал руку на шее, а потом умножил количество ударов на 6. Газзаев выматывал нас до такой степени, что большинство ребят выворачивало прям на тренировке.

– Вы выдерживали?

– Я был первым нытиком в команде – когда узнавал, что надо бежать фартлеки (разновидность интервальной беговой тренировки – Sports.ru), сильно возмущался. Говорил ребятам: «##### (блин – Sports.ru), опять эти фартлеки! Он ###### (надоел – Sports.ru) уже – одна беготня. Газзаев ничего не понимает в футболе!»

– Смело.

– Но я же делал это специально, чтобы убрать конкурентов.

– В плане?

– Когда ребята слушали вот эти мои разговоры, они со всем соглашались. Мой негатив так на них сильно влиял, что они выходили на тренировку уже поникшие, без настроения. Как только начинались бега, я везде был первым.

– Ха-ха.

– Первым мою фишку просек Серега Тимофеев, но это уже было в « ». Он заикался, и от него всегда было забавно слышать ругательства: «Ты уже за-за-за…[долбал]. Настроение всем испортишь, а потом впереди бегаешь».

– А вы?

– Говорю: «Тимох, прости, но конкуренты мне на хрен не нужны», – сказал бывший защитник « », «Алании», «Ромы» и сборной России.

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