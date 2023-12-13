УЕФА наказал сборную Украины частичным закрытием трибун из-за расистского поведения фанатов

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу УЕФА болельщики квалификация Евро-2024 дискриминация Футбол

Сборная Украины наказана за расистское поведение болельщиков.

УЕФА принял такое решение по итогам матча Украина – Италия в квалификации Евро-2024 (0:0). 

Дисциплинарный комитет постановил оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 000 евро и наказать команду частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче сборной Украины под эгидой УЕФА

Общая вместимость закрытых секторов должна составлять не менее 5 тысяч мест. 

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13 комментариев
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Опять скакали, что-ли?
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в Украине же нет нацистов по мнению либерды
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Да минусанут двадцатку с пакета «помощи» своего и делов то
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...«Кельн» оштрафован на 595 тысяч евро за пиротехнику на матче с «Гладбахом» ...
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Только полная денацификация исцелит эту нацию
+5
0
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Мне кажется что-то путают, там же вроде нет расистов?
+3
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+3
украинские болельщики расисты? да ну не может быть такого! пропоганда Кремля! а грошей на штраф дадите? а самолёты?
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Клоуны 🤡
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Наследники сами знаете кого ведут себя соответствующе
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Атата и в угол поставили
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Ответ Beast
Опять скакали, что-ли?
И кричали слава Украине в составе России
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Ответ therealgreenman
Да минусанут двадцатку с пакета «помощи» своего и делов то
Новый глава УАФ Андрей Шевченко из своего кармана может оплатить такие копейки)
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