УЕФА наказал сборную Украины частичным закрытием трибун из-за расистского поведения фанатов
Сборная Украины наказана за расистское поведение болельщиков.
УЕФА принял такое решение по итогам матча Украина – Италия в квалификации Евро-2024 (0:0).
Дисциплинарный комитет постановил оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 000 евро и наказать команду частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче сборной Украины под эгидой УЕФА.
Общая вместимость закрытых секторов должна составлять не менее 5 тысяч мест.
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