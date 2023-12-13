УЕФА наказал сборную Украины частичным закрытием трибун из-за расистского поведения фанатов

Сборная Украины наказана за расистское поведение болельщиков.

УЕФА принял такое решение по итогам матча – Италия в квалификации Евро-2024 (0:0).

Дисциплинарный комитет постановил оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 20 000 евро и наказать команду частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче сборной Украины под эгидой .

Общая вместимость закрытых секторов должна составлять не менее 5 тысяч мест.

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