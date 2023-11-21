«Лет 5-6 назад за 500 тысяч летали в Турцию вчетвером на две недели – сейчас этот же отель стоит 1,5 миллиона. Без контракта не могу себе позволить, только копить». Экс-форвард «Динамо» Луценко о ценах
Евгений Луценко отметил рост цен на отдых за границей.
– Как сейчас живется без ежемесячной SMS от клуба?
– На семью денег хватает. Нам не нужны всякие Мальдивы и Канары – живем спокойной, размеренной жизнью. Единственное – в последнее время очень выросли цены на путевки. Лет пять-шесть назад мы вчетвером летали в Турцию на две недели за 500 тысяч, а сейчас этот же отель стоит 1,5 миллиона!
Во время карьеры я мог отложить с зарплаты определенную сумму, купить билеты и спокойно полететь отдыхать. Сейчас, без контракта, не могу себе такого позволить. Остается только копить, – сказал экс-форвард «Динамо» и тульского «Арсенала», находящийся в статусе свободного агента.
Экс-форвард «Мордовии» Луценко о 4:6 c ЦСКА в 2015-м: «Реально было похоже на сдачу. Как можно пропустить 6 за 45 минут? Не хочу копаться в этом говне»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Никогда не понимал подхода, там подорожало, поэтому ездить не буду, потому что мне нужен топ сервис. А так лучше на дачу. Если доход упал, снизь хотелки и езжай спокойно