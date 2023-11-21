«Лет 5-6 назад за 500 тысяч летали в Турцию вчетвером на две недели – сейчас этот же отель стоит 1,5 миллиона. Без контракта не могу себе позволить, только копить». Экс-форвард «Динамо» Луценко о ценах

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Луценко Арсенал Тула деньги Футбол

Евгений Луценко отметил рост цен на отдых за границей.

– Как сейчас живется без ежемесячной SMS от клуба?

– На семью денег хватает. Нам не нужны всякие Мальдивы и Канары – живем спокойной, размеренной жизнью. Единственное – в последнее время очень выросли цены на путевки. Лет пять-шесть назад мы вчетвером летали в Турцию на две недели за 500 тысяч, а сейчас этот же отель стоит 1,5 миллиона!

Во время карьеры я мог отложить с зарплаты определенную сумму, купить билеты и спокойно полететь отдыхать. Сейчас, без контракта, не могу себе такого позволить. Остается только копить, – сказал экс-форвард «Динамо» и тульского «Арсенала», находящийся в статусе свободного агента.

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16 комментариев

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Azam1707
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+27
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ОттоДракула
Ответ Zinulka
В 2010 году в Египет летал на 11 дней за 20.000 5 звезд,все включено)сейчас там все тоже самое,только ценник в 4 раза дороже
Сомневаюсь, что нынче за 80 можно 11 дней жить в 5 звездах.
+13
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+13
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Zinulka
В 2010 году в Египет летал на 11 дней за 20.000 5 звезд,все включено)сейчас там все тоже самое,только ценник в 4 раза дороже
+12
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Любезный Коссутий
бедолага, выживает как Лизонька Пескова, поди еще в спартанских условиях живет.
+7
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Доктор Верховцев
А мы 5-6 лет назад вчетвером за 150 на три недели летали. Без понятия, сколько это сейчас стоит, но думаю, в полмульта можно уложиться. Так что, Женечка, не ной.
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ilya arakchiev
Ответ igls54
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Обама
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MaaRek
Открою секрет, за 500к вполне можно свозить семью из 4 человек в Турцию на две недели, просто отель будет поскромнее.

Никогда не понимал подхода, там подорожало, поэтому ездить не буду, потому что мне нужен топ сервис. А так лучше на дачу. Если доход упал, снизь хотелки и езжай спокойно
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Евгениий
Попроще отель выбери и не выпендривайся, чай не суперзвезда. Нормальная 5 на четверых 500-600 в этом году стоила
+1
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ПавелАвер
в 2012 году летали семьёй 2+1 в Хургаду отель палм бич резорт на 10 дней за 60 000₽.
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FCDM
Ответ Zinulka
В 2010 году в Египет летал на 11 дней за 20.000 5 звезд,все включено)сейчас там все тоже самое,только ценник в 4 раза дороже
Ха, в мае на двоих за 170К летали вдвоем))) так что 80 на одного еще и в пятёрку выглядит прям экономненько)
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igls54
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Птюч, Ёж.
Ответ Zinulka
В 2010 году в Египет летал на 11 дней за 20.000 5 звезд,все включено)сейчас там все тоже самое,только ценник в 4 раза дороже
за 13 лет все же и зарплаты подросли в России. Правда не в 4 раза конечно.
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Птюч, Ёж.
Ответ Den Tara
В 2010 20 000 были большими деньгами и даже хбокс 360 за 15 000 не каждый мог себе позволить
с одной зарплаты конечно сложно было купить, но за 3-4 месяца можно было легко.
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