Защитник «Вулвс» Кастро ударил локтем 20-летнего Чиреву и плюнул в помощника тренера на тренировке, а затем разбил телевизор и сломал стол в комнате отдыха. Его отстранили до конца января

Теги премьер-лига Англия дисквалификации происшествия Вулверхэмптон Хонни Кастро Таванда Чирева Футбол

Защитник «Вулверхэмптона» Хонни Кастро отстранен от состава.

По данным The Athletic, инцидент произошел на прошлой неделе. Во время тренировки Хонни Кастро ударил локтем 20-летнего Таванду Чиреву, вступившего с ним в единоборство. Один из членов тренерского штаба «Вулверхэмптона» попытался прекратить стычку между игроками, но Кастро плюнул в него, после чего ему велели покинуть тренировочное поле.

После инцидента Кастро разгромил комнату отдыха на тренировочной базе, разбив телевизор и сломав стол.

Сообщается, что 29-летний защитник отстранен от тренировок с основной командой как минимум до конца января, несмотря на извинения, принесенные на встрече с руководством «Вулверхэмптона». Не исключено, что Кастро покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

«Он сможет тренироваться и играть за молодежную команду, чтобы сохранить форму, если захочет – зная его, я думаю, что он так и поступит.

 Этот парень здорово помог клубу. Один инцидент не определяет его как человека. Но мы должны двигаться вперед ради всего коллектива.

Имеет смысл отложить это до конца января, потому что за это время многое может измениться – мы поговорим еще раз и решим, как действовать дальше», – сказал спортивный директор клуба Мэтт Хоббс.

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4 комментария
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Бунтарь
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Ну вот а у нас соболеву электрический стул просят..
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Встал не с той ноги
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это же южноевропейско-южноамерканская страсть. понять и простить
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