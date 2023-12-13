Силкин о «Динамо»: «Третье место – хороший результат, но по игре могли быть и выше. «Зенит» зимой усилится – он не планировал уходить на перерыв вторым»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Футбол

Сергей Силкин оценил третье место «Динамо» после 18 туров Мир РПЛ.

«Третье место объективно хороший результат, конечно. Но по игре команда могла быть и выше. Недавно потеряли очки из-за ошибки судьи в Воронеже… «Динамо» хорошо смотрится, поэтому могло набрать и больше баллов в копилку. Впрочем, пока конкретную оценку давать бело-голубым нельзя, рано еще это делать.

Важным периодом будет зимнее трансферное окно. «Зенит» планирует купить Артура за 18 млн евро? Я уверен, что петербуржцы усилятся, ведь они не планировали уходить на перерыв на втором месте. Сможет ли усилиться «Динамо»? Вот в чем вопрос.

Посмотрим, в каких составах подойдут клубы к возобновлению чемпионата. Все решится весной», — сказал бывший главный тренер «Динамо».

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3 комментария
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Ответ Machine Head
Обидные потери побед в последние минуты матча и как следствие потеря нужных очков, как , например, последняя игра с факелом. Сейчас были бы на первой строчке. У Динамо хороший состав , есть игроки ротации. При должном отношении и самое главное жажды победы можем надеяться на хороший результат. Усиление ради усиления . Я честно не очень понимаю какую линию надо усиливать, кроме вратарской . Но тренерам виднее. Будем верить в команду.
Края защиты. Слева один скопинцев, справа без дасы только паршивлюк и бессмертный.
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