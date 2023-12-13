Силкин о «Динамо»: «Третье место – хороший результат, но по игре могли быть и выше. «Зенит» зимой усилится – он не планировал уходить на перерыв вторым»

Сергей Силкин оценил третье место «Динамо» после 18 туров Мир РПЛ.

«Третье место объективно хороший результат, конечно. Но по игре команда могла быть и выше. Недавно потеряли очки из-за ошибки судьи в Воронеже… «Динамо» хорошо смотрится, поэтому могло набрать и больше баллов в копилку. Впрочем, пока конкретную оценку давать бело-голубым нельзя, рано еще это делать.

Важным периодом будет зимнее трансферное окно. « » планирует купить Артура за 18 млн евро? Я уверен, что петербуржцы усилятся, ведь они не планировали уходить на перерыв на втором месте. Сможет ли усилиться «Динамо»? Вот в чем вопрос.

Посмотрим, в каких составах подойдут клубы к возобновлению чемпионата. Все решится весной», — сказал бывший главный тренер « ».

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