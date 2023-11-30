Нойер о 0:0 с «Копенгагеном»: «Прибавили во 2-м тайме, заиграли активнее, но этого оказалось недостаточно – явных моментов не было»

Теги Бавария Мануэль Нойер Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Футбол

Мануэль Нойер оценил ничью «Баварии» с «Копенгагеном» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Мы ожидали увидеть очень дисциплинированный «Копенгаген». Так они и сыграли. Нашу игру можно сравнить со смешиванием цемента. Нам было тяжело, не хватало активности, особенно в первом тайме.

Во второй половине мы прибавили, заиграли активнее, но этого оказалось недостаточно, потому что явных моментов у нас не было», – сказал вратарь «Баварии».

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4 комментария
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kvn9
Нойер единственный, к кому нет вопросов в этой игре, выручил. В остальном - тихий ужас.
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Inthedark
Что то знает про смешивание цемента..
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ПавелАвер
с такой игрой я вчера опять уснул во втором тайме ,как оказалось ничего путного не пропустил....
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SaTR
Ответ Inthedark
Что то знает про смешивание цемента..
в Германии к бытовому физическому труду в целом нормальное отношение, так что не удивлюсь, если Нойер по-крайней мере видел, как замешивают раствор.
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