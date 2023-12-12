141 очко могут снять с валлийского «Понтиприта» из-за нарушения контрактных обязательств и неправильной регистрации договоров. 6 баллов уже лишили

Теги происшествия высшая лига Уэльс Кубок Уэльса Футбол

С «Понтиприт Юнайтед» могут снять 141 очко.

Футбольная ассоциация Уэльса организовала независимое расследование, по итогам которого с команды, шедшей предпоследней в чемпионате, сняли шесть очков (теперь она замыкает таблицу). Она была признана виновной по всем 18 пунктам обвинения.

«Понтиприт» подозревался в невыплате причитающихся футболистам средств, невыполнении контрактных обязательств, неправильной регистрации игроков, использовании футболистов, не имеющих права выходить на поле.

С команды могут снять еще 135 очков в том случае, если до конца сезона-2024/25 за нее сыграет футболист, не оформленный должным образом.

Еще до начала расследования клуб был исключен из Кубка Уэльса, но сможет участвовать в Кубке лиги. Также наложен запрет на регистрацию новичков – до января 2025 года.

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15 комментариев
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Наконец кто-то ответит за клубы-мешки.
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Ювентус, как тебе такое ?😁
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В Англии красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю (с) шейх Мансур
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Лудогорцу сжать булки покрепче?
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Вот бы с Сити так
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Манси как тебе?😃😃😃😃
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Ну вот и нашли главного преступника ФФП
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Предлагаю снять с "Понтиприта" 141 очко и отправить в предив!
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Интересно это на сезон или пока «в ноль» не выйдешь?
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Ответ Алекс Мелкумян
В Англии красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю (с) шейх Мансур
Легендарный сериал с потрясающими актерами 👍🏻
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Слава богу Fair Play заработал, и наказывает клубы.
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Как обычно-нашли самых опасных преступников)))Загреб и Лудогорец-на очереди,по ходу)))
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Наконец-то! Это им сразу и за Сити, и за Ньюкасл, и за ПСЖ! Закон един для всех!
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Круче только америкосы тюремный срок накидывают.
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Ответ JackDaniels
Интересно это на сезон или пока «в ноль» не выйдешь?
Возможно, с переносом "долга" в дивизионы рангом ниже
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