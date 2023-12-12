141 очко могут снять с валлийского «Понтиприта» из-за нарушения контрактных обязательств и неправильной регистрации договоров. 6 баллов уже лишили

С «Понтиприт Юнайтед» могут снять 141 очко.

Футбольная ассоциация Уэльса организовала независимое расследование, по итогам которого с команды, шедшей предпоследней в чемпионате, сняли шесть очков (теперь она замыкает таблицу). Она была признана виновной по всем 18 пунктам обвинения.

«Понтиприт» подозревался в невыплате причитающихся футболистам средств, невыполнении контрактных обязательств, неправильной регистрации игроков, использовании футболистов, не имеющих права выходить на поле.

С команды могут снять еще 135 очков в том случае, если до конца сезона-2024/25 за нее сыграет футболист, не оформленный должным образом.

Еще до начала расследования клуб был исключен из Кубка Уэльса, но сможет участвовать в Кубке лиги. Также наложен запрет на регистрацию новичков – до января 2025 года.

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