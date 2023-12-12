Депутат из Саудовской Аравии о российских футболистах: «Двери в наши клубы для них открыты, если они могут конкурировать со своими коллегами из других стран»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Политика Р-Спорт Футбол

Саудовский депутат заявил, что страна открыта для российских футболистов.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты.

Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.

У нас есть представители многих стран, поэтому открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, готовых выступать на хорошем уровне.

Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», – сообщил член Меджлиса аш-Шура (законодательного органа Саудовской Аравии) Гази бин Фейсал бин Закр.

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6 комментариев
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Двадцать лет назад, подобная новость была бы феерическим бредом, сейчас - чуть ли не как повышение в классе.
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Ну в команду второй половины таблицы кто-то может залететь, но едва ли это будет усиление
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Вот бы увидеть битву Зюба-Кришти
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Кто мог бы из российских футболистов составить конкуренцию в СА, играет в Монако.
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Саудовцы сейчас вкладываются больше в имиджевую тему, зачем им какие-то ноунеймы по мировым меркам. У них там своих хватает, доморощенных. Поэтому даже Головина туда никто не позовет.
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Ответ vaniaEee
Ну в команду второй половины таблицы кто-то может залететь, но едва ли это будет усиление
Там Кверквелия в старте играет, конечно будут усилением
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