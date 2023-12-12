Депутат из Саудовской Аравии о российских футболистах: «Двери в наши клубы для них открыты, если они могут конкурировать со своими коллегами из других стран»
Саудовский депутат заявил, что страна открыта для российских футболистов.
«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты.
Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд.
У нас есть представители многих стран, поэтому открыты для спортивных контактов с россиянами. Вопрос только лишь в тех футболистах, готовых выступать на хорошем уровне.
Религиозная принадлежность в данном случае не играет роли», – сообщил член Меджлиса аш-Шура (законодательного органа Саудовской Аравии) Гази бин Фейсал бин Закр.
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