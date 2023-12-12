Рабинер про «Слово пацана»: «Талантливо, по-настоящему. Но пропаганды или романтизации насилия нет – тошнит от всех этих ситуаций, от безысходности»

Игорь Рабинер оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Прочитав комментарии к моему вопросу, смотреть ли «Слово пацана», решил попробовать. И за первой серией возникло желание смотреть вторую.

После просмотра двух скажу следующее – давно не чувствовал себя так дискомфортно. Режиссер Крыжовников словно выпихивает тебя туда, в эту отвратительную реальность. Ты противишься, не хочешь туда... И идешь.

Потому что талантливо. Потому что прожито. Потому что по-настоящему.

И нет ничего нелепее, чем обвинять авторов в пропаганде или романтизации насилия. Все в точности до наоборот. Потому что ты смотришь это – и тебя тошнит от всех этих ситуаций, от безысходности. От выбора между плохим, худшим и совсем ужасным. И ты понимаешь, что дальше будет еще хуже.

И продолжаешь смотреть», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!