Рабинер про «Слово пацана»: «Талантливо, по-настоящему. Но пропаганды или романтизации насилия нет – тошнит от всех этих ситуаций, от безысходности»

Теги премьер-лига Россия Игорь Рабинер кино Футбол

Игорь Рабинер оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Прочитав комментарии к моему вопросу, смотреть ли «Слово пацана», решил попробовать. И за первой серией возникло желание смотреть вторую.

После просмотра двух скажу следующее – давно не чувствовал себя так дискомфортно. Режиссер Крыжовников словно выпихивает тебя туда, в эту отвратительную реальность. Ты противишься, не хочешь туда... И идешь.

Потому что талантливо. Потому что прожито. Потому что по-настоящему.

И нет ничего нелепее, чем обвинять авторов в пропаганде или романтизации насилия. Все в точности до наоборот. Потому что ты смотришь это – и тебя тошнит от всех этих ситуаций, от безысходности. От выбора между плохим, худшим и совсем ужасным. И ты понимаешь, что дальше будет еще хуже.

И продолжаешь смотреть», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

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11 комментариев
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Тошнит уже от этой пропаганды фильма скорее..
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Да что такого в этом сериале? Неделю назад посмотрел 2 или 4 серии(не помню сколько точно, лол), щас даже не помню что там было примерно. Абсолютно проходной сериал. Хотя «талантливого» ГГ запомнил визуально, но возможно это благодаря другому творению.
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Чувствую себя тем чуваком из мема, где много писсуаров и пристроившийся рядом чушпан.
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Ждём разбор каждой серии в формате книги
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Сегодня день «Слово пацана» на Sports. Спортивных новостей меньше.
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Спортсу явно заплатили за рекламу и продвижение сериала.
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Этот сериал уже везде рекламируют, даже на Матч Футбол, не говоря уже о соцсетях. Интересно, после новогодних праздников кто-нибудь вообще будет вспоминать этот сериал?)
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Галимейшая пропаганда, просто ни разу не палятся. Очень хотят чтобы все это посмотрели
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А по факту самые незащищенные мозги увидят жизнь бандитов, что так было, и это считалось нормальным. Хороший человек с добрыми намерениями детям такое не покажет
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