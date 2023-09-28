ЦСКА о словах Марио: «Никогда из переговоров не выходили, даже когда увидели его подпись в контракте с другим клубом. Не понимаем, зачем вся эта неправда»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Максим Головлев Марио Фернандес Футбол

В ЦСКА опровергли слова Марио Фернандеса об отказе от трансфера.

Ранее бывший игрок армейцев заявил, что перешел в «Зенит» только из-за отказа ЦСКА его возвращать. Кроме того, Марио назвал справедливой сумму в 365 тысяч евро компенсации «Интернасьоналу» за переход.

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом – я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься.

Больше мне добавить нечего – и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя – уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», – заявил главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев.

Главное из интервью Марио: обижен на ЦСКА, зря поехал в Бразилию. Не жалеет, что так праздновал гол в Москве

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23 комментария

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Egor Aleksandrovich
обратите внимание, кто это высказывает - не Брейдо, накинувший на вентилятор с тем фото в тг, где, якобы, Акинфей руку Фернандесу не подает, а Макс Головлев, который с Марио лучшими друзьями был на протяжении всех 10 лет в ЦСКА.

о многом говорит.
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+43
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2vdhrvmmzf
Зенитовские пиарщики как могут пытаются обелить товарища всеми правдами и неправдами, получается не очень
+36
-5
+31
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Гусеконь
Марио - звездобол
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RSI
Макс - сверхпорядочный человек, а вот Марио наоборот.
+7
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факты про футбол
Думаю всем адекватным фанатам всё уже давно понятно кто крыса а кто просто клуб который тупо не вещает золотые медали на шею каждый год
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Glyb Aleksey
Намного более лаконичный и достойный ответ в сравнении с пространственным спичем "героя" этой истории.
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Spartakus1984
Испортил под конец карьеры себе репутацию и сам запятнал свое имя
+5
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9черное
Ответ Egor Aleksandrovich
обратите внимание, кто это высказывает - не Брейдо, накинувший на вентилятор с тем фото в тг, где, якобы, Акинфей руку Фернандесу не подает, а Макс Головлев, который с Марио лучшими друзьями был на протяжении всех 10 лет в ЦСКА. о многом говорит.
Да уж, Максу точно больше доверия
+5
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Великий Спартак
Даже врагу такого друга не пожелал бы
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Владимир Сотников
марио, ты себя давно похоронил как личность. поэтому засунь свой язык в свою и молчи Иуда
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Клирик
Да ясно уже всё и разжевано сразу после перехода в зенит. А то что он сегодня наговорил, чисто выкручивался. Марио нехороший человек.
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Ждем Марио и представителей ЦСКА на шоу "Есть тема", устроить очную ставку - было бы любопытно
молчал бы Марио, а он продолжает... адекватные люди давно разобрались в ситуации
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гилберт
Походу Марио очень глупый и доверчивый чувак. Его просто использовали.
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мутятя
Ясно одно. Он ушел из ЦСКА неторопливой походкой. А вернулся в Зенит со скоростью 33 км/ч.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ 2vdhrvmmzf
Зенитовские пиарщики как могут пытаются обелить товарища всеми правдами и неправдами, получается не очень
как всегда
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SibiriaK
Ответ 2vdhrvmmzf
Зенитовские пиарщики как могут пытаются обелить товарища всеми правдами и неправдами, получается не очень
не то ему отбеливают
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Дмитрий Иванов
Ответ 2vdhrvmmzf
Зенитовские пиарщики как могут пытаются обелить товарища всеми правдами и неправдами, получается не очень
Но с работали, надо признать, они, с одной стороны, тривиально, "по штампу", с другой, поймали наших на обязательном ответе: не ответишь - плохо, ответишь - все равно будешь оправдываться. Классика, и ЦСКА на нее повелся...
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