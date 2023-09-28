ЦСКА о словах Марио: «Никогда из переговоров не выходили, даже когда увидели его подпись в контракте с другим клубом. Не понимаем, зачем вся эта неправда»

В ЦСКА опровергли слова Марио Фернандеса об отказе от трансфера.

Ранее бывший игрок армейцев заявил, что перешел в « » только из-за отказа ЦСКА его возвращать. Кроме того, Марио назвал справедливой сумму в 365 тысяч евро компенсации «Интернасьоналу» за переход.

«Мне было больно и неприятно видеть сегодня это интервью, снова получать вопросы. Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом – я надеялся, что она ненастоящая и уговаривал его одуматься.

Больше мне добавить нечего – и я не понимаю, зачем мы вновь поднимаем эту тему. Как говорится, уходя – уходи. Я желаю Марио только удачи и очень благодарен за все годы вместе, за то, что Марио делал для клуба», – заявил главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев.

Главное из интервью Марио: обижен на ЦСКА, зря поехал в Бразилию. Не жалеет, что так праздновал гол в Москве

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS