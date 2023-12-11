Трент помог с доставкой посылок для бездомных жителей Мерсисайда: «Мне посчастливилось получать невероятную поддержку от своего города, и я хотел ответить взаимностью на Рождество»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Трент Александер-Арнолд Благотворительность Футбол

Трент Александер-Арнолд принял участие в благотворительной акции.

Защитник «Ливерпуля» и мэр города Стив Ротерем посетили благотворительную организацию The Whitechapel Centre, оказывающую поддержку бездомным в Ливерпуле и близлежащих населенных пунктах.

Они помогли с доставкой 2000 посылок для жителей Мерсисайда, потерявших жилье. Посылки включают подарки, ваучеры, одежду и средства гигиены для тех, кто пользуется услугами The Whitechapel Centre. 

«Я тот человек, которому посчастливилось получать невероятную поддержку от своего города на протяжении всей жизни, поэтому моя мотивация заключается в том, чтобы ответить взаимностью на Рождество.

Ливерпулю повезло, что у него есть общественные лидеры, которые знают, какие районы больше всего нуждаются в дополнительной помощи, и я действительно благодарен мэру Ротерему и The Whitechapel Centre за то, что они позволили мне сотрудничать с ними. Поступая таким образом, мы стоим бок о бок со многими другими замечательными организациями и участниками кампаний, которые занимаются решением этой проблемы.

Потеря дома – это то, что может случиться с людьми и семьями не по их вине. Мы все должны прислушиваться и взаимодействовать с теми, кто посвящает свое время оказанию помощи наиболее нуждающимся. Если мое участие и поддержка оказали помощь, пусть даже в небольшой степени, то я ценю возможность сыграть свою роль», – сказал Александер-Арнолд.

Фото: Liverpool City Region Combined Authority

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1 комментарий
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Добрая акция! Очень надеюсь, что добра в нашей жизни будет побольше не только в предрождественские и предновогодние праздники!❤️
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