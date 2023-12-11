Гендиректор «Спартака» об усилении и подписании форварда: «Скауты работают по большому количеству позиций»

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос об усилении команды.

– Единственная позиция, на которую вы ищете усиления в зимнее окно – это форвард?

– Наши скауты работают по большому количеству позиций – и на это окно, и на следующее.

Не вижу смысла сейчас что-то объявлять, – сказал генеральный директор « » .

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