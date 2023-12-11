Гендиректор «Спартака» об усилении и подписании форварда: «Скауты работают по большому количеству позиций»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос об усилении команды.

– Единственная позиция, на которую вы ищете усиления в зимнее окно – это форвард?

– Наши скауты работают по большому количеству позиций – и на это окно, и на следующее.

Не вижу смысла сейчас что-то объявлять, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

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11 комментариев
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Я считаю, что у Спартака нет острой необходимости в трансферах на вход, оставшиеся весной матчи можно доигрывать текущим составом. А если уж брать, то условного игрока основы, как Промес. В ротацию игроков уже хватает. Но проблема в том, что найти такого игрока зимой сложно было и раньше, а теперь еще труднее. Если уж не выгорит, то проще оставить бюджет до лета, чем транжирить деньги.
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Ответ Peter Parker
Мы немного о разном говорим)) я же не говорю, что прям совсем не надо ) скорее о том, что было бы кого покупать, найдут ли такого качественного игрока и смогут ли договориться
самое смешное, что даже в чемпионате есть несколько готовых игроков, по которым можно и нужно работать, но ни одного рассматривать не станут...
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Суарес ждёт предложения.
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купите Гарре и Бителло!!!
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толку нет
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Ответ Peter Parker
Я считаю, что у Спартака нет острой необходимости в трансферах на вход, оставшиеся весной матчи можно доигрывать текущим составом. А если уж брать, то условного игрока основы, как Промес. В ротацию игроков уже хватает. Но проблема в том, что найти такого игрока зимой сложно было и раньше, а теперь еще труднее. Если уж не выгорит, то проще оставить бюджет до лета, чем транжирить деньги.
надо именно сейчас покупать, чтобы игрок сумел влиться в коллектив, а летом точечно добавить те позиции где будет не хватать ресурса...
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Ответ </c/>
надо именно сейчас покупать, чтобы игрок сумел влиться в коллектив, а летом точечно добавить те позиции где будет не хватать ресурса...
Мы немного о разном говорим)) я же не говорю, что прям совсем не надо ) скорее о том, что было бы кого покупать, найдут ли такого качественного игрока и смогут ли договориться
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Ответ Peter Parker
Я считаю, что у Спартака нет острой необходимости в трансферах на вход, оставшиеся весной матчи можно доигрывать текущим составом. А если уж брать, то условного игрока основы, как Промес. В ротацию игроков уже хватает. Но проблема в том, что найти такого игрока зимой сложно было и раньше, а теперь еще труднее. Если уж не выгорит, то проще оставить бюджет до лета, чем транжирить деньги.
Есть необходимость в трансферах на выход. Особенно в условиях когда второй состав для кубка уже не нужен, играть надо только первым. Проблема Абаскаля это прежде всего не качество игроков, а необходимость выбирать одного из многих, примерно равных по силе.
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Ответ </c/>
надо именно сейчас покупать, чтобы игрок сумел влиться в коллектив, а летом точечно добавить те позиции где будет не хватать ресурса...
Под кого? Под Абаскаля? Он не может с тем что есть разобраться)))
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