Дмитрий Аленичев: «Россия – футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают, но я уверен»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Аленичев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Аленичев считает Россию футбольной страной.

Об этом бывший полузащитник и тренер «Спартака» сказал на стенде РФС в рамках выставки-форума «Россия».

«Россия – футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают.

Но я уверен, что наша страна – футбольная.

Я оптимист и надеюсь, что следующий год для российского футбола станет лучше», – сказал бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я две вещи не пойму, а какая разница футбольная мы страна или нет? Ну нефутбольная мы допустим, дальше что? Не играть в него? Закрывать секции?

И второе, а что такое футбольная страна? Какие критерии?
+3
0
+3
какие у вас доказательства?))) цэ
+3
-2
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Я две вещи не пойму, а какая разница футбольная мы страна или нет? Ну нефутбольная мы допустим, дальше что? Не играть в него? Закрывать секции? И второе, а что такое футбольная страна? Какие критерии?
Это как задрюкали всех футболистов, тренеров и прочих Мостовых: какой город футбольная столица?
+1
0
+1
У нас однозначно ММА страна судя по времени и каналам по платному ТВ
+1
-1
0
и родина слонов
+1
-1
0
Ответ Hitgoe Himgob
Я две вещи не пойму, а какая разница футбольная мы страна или нет? Ну нефутбольная мы допустим, дальше что? Не играть в него? Закрывать секции? И второе, а что такое футбольная страна? Какие критерии?
да не мешай ты людей отвлекать, чо ты
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий