Дмитрий Аленичев: «Россия – футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают, но я уверен»

Дмитрий Аленичев считает Россию футбольной страной.

Об этом бывший полузащитник и тренер «Спартака» сказал на стенде РФС в рамках выставки-форума «Россия».

«Россия – футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают.

Но я уверен, что наша страна – футбольная.

Я оптимист и надеюсь, что следующий год для российского футбола станет лучше», – сказал бывший футболист и тренер « » .

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