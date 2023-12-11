Дмитрий Аленичев: «Россия – футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают, но я уверен»
Дмитрий Аленичев считает Россию футбольной страной.
Об этом бывший полузащитник и тренер «Спартака» сказал на стенде РФС в рамках выставки-форума «Россия».
«Россия – футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают.
Но я уверен, что наша страна – футбольная.
Я оптимист и надеюсь, что следующий год для российского футбола станет лучше», – сказал бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
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И второе, а что такое футбольная страна? Какие критерии?