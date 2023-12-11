Гризманн о 3-м месте «Атлетико»: «За чемпионство будем биться до конца. Впереди еще долгий путь»

Антуан Гризманн заявил, что «Атлетико» будет биться за чемпионство в Ла Лиге до конца.

Форвард мадридцев высказался после матча с «Альмерией» (2:1).

«Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Главное – мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном.

За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди еще долгий путь. Теперь нужно отдыхать и думать о матче в среду [против «Лацио»], – сказал .

После 15 матчей « » занимает в Примере 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 7 очков, при этом у «Атлетико» игра в запасе.

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