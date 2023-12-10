Мингиян Бевеев высказался об игре в морозную погоду.

Защитник « » выразил мнение после выездного матча с « » (0:2) в Мир , который прошел в пятницу.

«С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол.

Ладно бы было -5 градусов — это нормально, но играть в -15, тем более вечером — это уже слишком», — сказал .

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