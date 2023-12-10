Защитник «Урала» Бевеев о матче с «Локо» при -15: «Играть в такую погоду — это как выйти раздетым на улицу погулять»
Мингиян Бевеев высказался об игре в морозную погоду.
Защитник «Урала» выразил мнение после выездного матча с «Локомотивом» (0:2) в Мир РПЛ, который прошел в пятницу.
«С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол.
Ладно бы было -5 градусов — это нормально, но играть в -15, тем более вечером — это уже слишком», — сказал Бевеев.
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