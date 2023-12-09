«Зенит» предлагал 18 млн евро за Бералдо. «Сан-Паулу» оценивает защитника Бразилии U20 в 20+ млн

«Зенит» ведет переговоры с «Сан-Паулу» о трансфере Лукаса Бералдо.

Сине-бело-голубые предлагали за 20-летнего центрального защитника сборной Бразилии U20 18 млн евро, но получили отказ.

По данным UOL, « » оценивает Бералдо в сумму свыше 20 млн.

Контракт футболиста рассчитан до конца 2028 года, при этом «Сан-Паулу» принадлежат лишь 60% экономических прав на игрока. Его первый клуб – «Пирасикаба» – владеет 20%, остальные 20 принадлежат самому Бералдо.

Ранее сообщалось, что защитник также интересен «Ливерпулю».

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