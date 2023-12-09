«Зенит» предлагал 18 млн евро за Бералдо. «Сан-Паулу» оценивает защитника Бразилии U20 в 20+ млн

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу возможные трансферы Лукас Бералдо Футбол

«Зенит» ведет переговоры с «Сан-Паулу» о трансфере Лукаса Бералдо.

Сине-бело-голубые предлагали за 20-летнего центрального защитника сборной Бразилии U20 18 млн евро, но получили отказ.

По данным UOL, «Сан-Паулу» оценивает Бералдо в сумму свыше 20 млн.

Контракт футболиста рассчитан до конца 2028 года, при этом «Сан-Паулу» принадлежат лишь 60% экономических прав на игрока. Его первый клуб – «Пирасикаба» – владеет 20%, остальные 20 принадлежат самому Бералдо.

Ранее сообщалось, что защитник также интересен «Ливерпулю».

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24 комментария
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Обералдо
+19
-2
+17
Ответ Артем Гладских
кхм , почему зениту только бразильцы интересны? почему они не могут купить нормальных игроков с другой национальностью?
Потому что уже имеется хороший опыт с этим рынком, плюс адаптация игроков пройдет легче ввиду большого количества соотечественников в команде. Донецкий Шахтер еще сравнительно недавно успешно построил бизнес модель в точно таком же направлении.
+11
-2
+9
Ответ Richman95
Обералдо
Быстроногий бразилец 😅
+6
0
+6
Быстроногий Абелардо))))
+2
0
+2
Ответ Артем Гладских
кхм , почему зениту только бразильцы интересны? почему они не могут купить нормальных игроков с другой национальностью?
Тёма, что за вопросы у тебя такие дурацкие. Надеюсь, что ты это не всерьез
+1
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+1
Ответ Михон Мясной
Не, этот пoлитпрoeкт откровенно плюёт в лицо всем жителям России! Во времена, когда евро за сотку уже стоит, в стране экономическое бедствие, эта стрелка позволяет себе выбрасывать по 18 млн евро за игрока! Тут только одно поможет: одним - суд, другому - расформирование. И дело с концом.
Парня Ливер хочет подписать на смену Дейку
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Чё, в молодёжке нету левого защитника, обязательно везти малолетку из ЮА. Привезли уже Ренана, и чего?
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Вслед за Педро - в родные пенаты...
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Ответ Михон Мясной
Не, этот пoлитпрoeкт откровенно плюёт в лицо всем жителям России! Во времена, когда евро за сотку уже стоит, в стране экономическое бедствие, эта стрелка позволяет себе выбрасывать по 18 млн евро за игрока! Тут только одно поможет: одним - суд, другому - расформирование. И дело с концом.
понятно-ты ничего в жизни не добился и обвиняешь теперь всех
+1
-1
0
Ответ Михон Мясной
Не, этот пoлитпрoeкт откровенно плюёт в лицо всем жителям России! Во времена, когда евро за сотку уже стоит, в стране экономическое бедствие, эта стрелка позволяет себе выбрасывать по 18 млн евро за игрока! Тут только одно поможет: одним - суд, другому - расформирование. И дело с концом.
Я в твоё плюнул , с удовольствием , неуч
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