Гендиректор «Зенита»: «Были претензии к календарю по зимним матчам на выезде. Ссылаться на концерт Басты – не к месту. Можно отдельно проводить первенство по зимнему футболу»

Александр Медведев рассказал о претензии к календарю игр РПЛ.

В матче 17-го тура Мир РПЛ «Локомотив» и «Зенит» (3:1) провели игру в заснеженную погоду.

– У «Зенита» лучший стадион для игры в зимнее время. Напрашивается вопрос по игре на выезде в это время?

– К сожалению, у нас были претензии к календарю, в том числе относительно зимних матчей на выезде.

Ссылаться на то, что у нас концерт Басты, это не к месту, потому что приоритетом для нас всегда является проведение футбольных матчей.

Только когда есть возможность, мы проводим концерты и другие мероприятия. «Краснодар» играет два матча дома – это правильно, так же и «Ростов» должен был играть, и мы.

Не буду использовать лексику Карпина, все‑таки условия для команд одинаковые, но это уже совсем другая игра.

С Валерием Георгиевичем можно по содержанию согласиться. Можно вообще отдельно проводить первенство по зимнему футболу, отдельно считать очки и вручать кубок. Впрочем, жаловаться нечего, календарь был утвержден.

К тому же матч ЦСКА и «Ростова» был куда ближе к переносу. «Локомотиву» нужно отдать должное, поле держали в очень хорошем состоянии, жаловаться на газон не приходилось.

Можно было жаловаться на мяч, особенно Кержакову. Считаю, что раз вышел на поле, значит нужно играть, – сказал генеральный директор « » .

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