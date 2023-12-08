Актер Логинов, сыгравший Гену Букина, в ушанке нанес стартовый удар в матче «Локо» – «Урал». Зрительница принесла плакат «Гена, я хочу от тебя хет-трик»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Урал Футбол

Известный по роли Гены Букина актер открыл матч на «РЖД Арене».

Виктор Логинов, появившийся на поле в ушанке, нанес стартовый удар в игре «Локомотива» с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ. Перед началом встречи он также провел автограф-сессию.

«Автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча.

В трансляцию «Матч Премьер» также попали кадры с болельщицей, развернувшей плакат с надписью «Гена, я хочу от тебя хет-трик».

Напомним, в декабре выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».

«Локомотив» – «Урал». Дзюба и Глушенков в старте. Онлайн-трансляция

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21 комментарий
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Он в обществе "без баб", не прокатит у нее
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Генагол покруче чем ваши габиголы и батиголы
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Неплохо вышло.
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Пробил по мячу и пошел делать хет-трик. Через 9 месяцев узнаем результаты.
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Мужчина честной судьбы
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Видео того самого хет-трика
Сразу видно, что это "форвард, настоящий форвард"
https://youtu.be/GyERPDxpLfU?si=M4z_gbbga5Xjnci5
+7
0
+7
Легендарный форвард
и подпрыгнул перед ударом, как Бруну - не иначе, как Фернандеш у него подсмотрел)
+5
0
+5
Он же кубинцам в "Спортмастере" обувь продавал?
+4
0
+4
Ответ Буратино55
Он в обществе "без баб", не прокатит у нее
отцы основатели патриархата в современной России) ещё до Позднякова)
+6
-2
+4
А если дубль? Спросите женщину на стадионе
+3
0
+3
ага, болельщица не подставная ни разу ))
+5
-2
+3
Ответ Форвардиньо_
отцы основатели патриархата в современной России) ещё до Позднякова)
Основатель Валерий Сюткин
+4
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Я теперь понял, кстати, почему простой продавец обуви живёт в двухэтажной хате с неплохой обстановкой: так то жена Гены наркодилер и перевозит наркотики)
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Ответ Ебздрогыч
участник клуба "Без баб" и Локомотив - как-то это странно...
А что не так? Убрали же бабу из клуба)))
+2
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муж, отец, футболист, матадор, космонавт, лауреат нобелевской премии в области физики, человек-паук, наконец просто герой нашего времени https://www.youtube.com/watch?v=jmkqNGOtv58
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Ответ Ярик01
Основатель Валерий Сюткин
Сюткин основатель клуба любителей ББПЕ
+1
-1
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