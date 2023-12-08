Актер Логинов, сыгравший Гену Букина, в ушанке нанес стартовый удар в матче «Локо» – «Урал». Зрительница принесла плакат «Гена, я хочу от тебя хет-трик»
Известный по роли Гены Букина актер открыл матч на «РЖД Арене».
Виктор Логинов, появившийся на поле в ушанке, нанес стартовый удар в игре «Локомотива» с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ. Перед началом встречи он также провел автограф-сессию.
«Автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча.
В трансляцию «Матч Премьер» также попали кадры с болельщицей, развернувшей плакат с надписью «Гена, я хочу от тебя хет-трик».
Напомним, в декабре выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».
«Локомотив» – «Урал». Дзюба и Глушенков в старте. Онлайн-трансляция
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Сразу видно, что это "форвард, настоящий форвард"
https://youtu.be/GyERPDxpLfU?si=M4z_gbbga5Xjnci5
и подпрыгнул перед ударом, как Бруну - не иначе, как Фернандеш у него подсмотрел)