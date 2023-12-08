Актер Логинов, сыгравший Гену Букина, в ушанке нанес стартовый удар в матче «Локо» – «Урал». Зрительница принесла плакат «Гена, я хочу от тебя хет-трик»

Известный по роли Гены Букина актер открыл матч на «РЖД Арене».

Виктор Логинов, появившийся на поле в ушанке, нанес стартовый удар в игре « » с « » в 18-м туре Мир . Перед началом встречи он также провел автограф-сессию.

«Автор знаменитого хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» вручит награду лучшему игроку матча.

В трансляцию «Матч Премьер» также попали кадры с болельщицей, развернувшей плакат с надписью «Гена, я хочу от тебя хет-трик».

Напомним, в декабре выйдет продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины».

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